İslamabad'da ABD-İran Görüşmeleri Hazırlığı

Pakistan hükümetinin, ABD ve İran arasında olası ikinci tur görüşmeler için başkent İslamabad'da hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeler için güvenlik ve idari hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, iki ülke heyetleri arası görüşme öncesi başkentin birçok noktasında alınan güvenlik tedbirlerini aktardı.

Pakistan hükümetinden bir yetkili, AA muhabirine açıklamasında, "Güvenlik ve idari hazırlıklar yapılırken (görüşmeye yönelik) umut hala canlı. Görüşmelerin ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyiz." dedi.

Üniversiteler çevrim içi, 3 otel hizmete kapatıldı

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ilk tur müzakerelerin yapıldığı Serena Oteli ile iki alternatif lokasyon olarak Marriott ve Mövenpick otelleri de hizmete kapatıldı.

Başkent İslamabad'da merkezi hükümet kuruluşları ile yabancı misyon temsilciliklerinin yer aldığı birçok bölgeye kolluk kuvvetleri konuşlandırıldı ve tören çiçekleri yerleştirildi.

Ulusal basına göre, "İslamabad Görüşmeleri" yazılı posterlerle donatılan başkentte bulunan üniversiteler dahil birçok yükseköğretim kuruluşuna çevrim içi eğitime geçilmesi talimatı verildi.

"Müzakere bilmecesi" şeklinde nitelendirilen süreçte ABD ve İran heyetlerinin bir araya geleceği kesinlik kazanmamışken, İslamabad'da yetkililer teyakkuzda kalmaya devam ediyor.

Çin'den "destek ve takdir"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Jiang Zaidong, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar tarafından kabul edildi.

Görüşmede Zaidong, Çin'in, bölgede "sürdürülebilir barış ve istikrar" için ABD ve İran arasında işbirliğini kolaylaştırmaya yönelik Pakistan'ın çabalarına tam desteğini ve takdirini iletti.

Moskova "doğrudan arabulucu" değil

Öte yandan Rusya'nın İslamabad Büyükelçisi Albert P. Khorov, Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ve İran arasındaki müzakerelerde "doğrudan arabulucu" rolü üstlenmediğini bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı "nedensiz silahlı saldırısı" olarak nitelendirdiği olayların başlangıcından bu yana Rusya'nın çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için sürekli çaba gösterdiğini kaydeden Khorov, "Moskova, özellikle Körfez ülkelerinde sivil altyapıyı etkileyen ve acılara neden olan çatışmaların derhal sona erdirilmesi gerektiğinin altını sürekli çizmiştir." ifadesini kullandı.

Son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı bugünkü haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.