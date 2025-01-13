İslamabad'da Çin Yeni Yılı Kutlamaları

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İSLAMABAD, 13 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Çin Yeni Yılı'nı karşılamak için düzenlenen etkinlikte performans sergileyen kız çocuğu, 11 Ocak 2025.

İslamabad'da Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı'nı karşılamak üzere cumartesi günü düzenlenen etkinliğe 500'ün üzerinde Pakistanlı ve Pakistan'da yaşayan Çinli konuk katıldı. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)