İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden 4 ölüm - Son Dakika
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İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden 4 ölüm

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, biri askeri komutan olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu. Kudüs Seriyyeleri, sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından fotoğrafını yayımladığı 4 mensubunun öldüğünü açıkladı. Ölen kişilerin Kudüs Tugayları Cenin Taburu Askeri Operasyonlar Komutanı Ahmed Berekat ve Gush Etzion operasyonunu gerçekleştiren Ziyad Hamran ile Mahmud Rahhal ve Muhammed el-Fayid olduğu açıklamada belirtildi. Açıklamada, 3 Kudüs Seriyyeleri mensubunun ölümü hakkında hiçbir ayrıntı verilmezken, Ziyad Hamran'ın Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinin güneyinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği Gush Etzion operasyonu sırasında aldığı yaralar sonucu öldüğü belirtildi.

21.03.2024 04:25  Güncelleme: 04:25
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İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, biri askeri komutan olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından fotoğrafını yayımladığı 4 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Ölen kişilerin Kudüs Tugayları Cenin Taburu Askeri Operasyonlar Komutanı Ahmed Berekat ve Gush Etzion operasyonunu gerçekleştiren Ziyad Hamran ile Mahmud Rahhal ve Muhammed el-Fayid olduğu açıklamada belirtildi.

Açıklamada, 3 Kudüs Seriyyeleri mensubunun ölümü hakkında hiçbir ayrıntı verilmezken, Ziyad Hamran'ın Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinin güneyinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği Gush Etzion operasyonu sırasında aldığı yaralar sonucu öldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden 4 ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden 4 ölüm - Son Dakika
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