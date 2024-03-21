İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, biri askeri komutan olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Kudüs Seriyyeleri, sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından fotoğrafını yayımladığı 4 mensubunun öldüğünü açıkladı.
Ölen kişilerin Kudüs Tugayları Cenin Taburu Askeri Operasyonlar Komutanı Ahmed Berekat ve Gush Etzion operasyonunu gerçekleştiren Ziyad Hamran ile Mahmud Rahhal ve Muhammed el-Fayid olduğu açıklamada belirtildi.
Açıklamada, 3 Kudüs Seriyyeleri mensubunun ölümü hakkında hiçbir ayrıntı verilmezken, Ziyad Hamran'ın Batı Şeria'nın Beytüllahim şehrinin güneyinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği Gush Etzion operasyonu sırasında aldığı yaralar sonucu öldüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden 4 ölüm - Son Dakika
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