Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı - Son Dakika
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Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunların hayatını kaybettiğini öğrendiği anlara ait görüntü yayınlandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Haniye'nin Hazem, Amir ve Muhammed adlı 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetmişti.

10.04.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
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- Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı

DOHA - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunların hayatını kaybettiğini öğrendiği anlara ait görüntü yayınlandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunlarının hayatını kaybettiğine dair haberi Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralananları ziyaret ettiği hastanede aldı. Haniye'nin haberi aldığı ana ait görüntü yayınlandı. Haniye, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Haniye'nin Hazem, Amir ve Muhammed adlı 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı - Son Dakika

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