- Haniye'nin oğullarının İsrail saldırısında öldüğü haberini aldığı ana ait görüntü yayınlandı
DOHA - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunların hayatını kaybettiğini öğrendiği anlara ait görüntü yayınlandı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunlarının hayatını kaybettiğine dair haberi Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralananları ziyaret ettiği hastanede aldı. Haniye'nin haberi aldığı ana ait görüntü yayınlandı. Haniye, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, Haniye'nin Hazem, Amir ve Muhammed adlı 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetmişti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İki liderin birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladığı belirtilirken, Özel'in Erdoğan'a, ""Diyalog kanalının açık olması fayda sağlar" dediği, Erdoğan'ın da CHP Genel Başkanı'nın geçirdiği operasyonları sorduğu, "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiği öğrenildi.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında il protokolü ile bayramlaştı. Kızılkaya, jandarma ve polis noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ayrıca Kızılkaya, vatandaşları tebrik ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve çocuklara hediyeler verdi. Vali Kızılkaya, diğer kurumları ve şehit jandarma er Süleyman Sungur'un ailesini de ziyaret ederek bayramlaştı.
Ramazan Bayramı tatilinde Tekirdağ'ı gezmeye gelen vatandaşlar, kentin coğrafi işaretli lezzeti Tekirdağ köftesini tatmak için sıraya giriyor. Kentin müzelerini, tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden tatilciler, ardından köftecilerin yolunu tutuyor. Köftecilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kalabalık oluşuyor. Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sami Kayın, AA muhabirine kentin gastronomisiyle ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bayram tatilini Tekirdağ'da geçirmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin köftecilerde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kayın, bayram tatili süresince yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirtti. İşletmeci Volkan Altuğ ise bayramın ilk günü itibariyle yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Altuğ, Tekirdağ köftesinin tadı ve lezzetiyle Türkiye'ye ün saldığını anlatarak, 'Yüzde 100 doluluğa ulaştık. Bayram süresince yoğunluğun devam edeceğini düşünüyoruz. İstanbul'dan ve çevre illerden Tekirdağ köftesi için gelen misafirleri ağırlıyoruz.' diye konuştu. İstanbul'dan günübirlik Tekirdağ'a geldiğini söyleyen Hakan Arın da yemekte ilk tercihinin Tekirdağ köftesi olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yarın oynanacak olan Olympiakos maçı öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istediklerini belirtti. Kartal, rakiplerini analiz ettiklerini ve kendi güçlü yönlerini rakibe hissettirerek turu geçmek istediklerini söyledi. Çağlar Söyüncü ise, zor bir maç olacağını ancak kendi planları olan iyi bir takım olduklarını ifade etti.
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