İsmail Ürer 10 Bin Ağacı Aşıladı - Son Dakika
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İsmail Ürer 10 Bin Ağacı Aşıladı

Ismail Ürer, 10 bin ağacı hayır için aşılayarak meralara armut kazandırıyor.

05.04.2025 20:24
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Balıkesirli vatandaş hayır için meralardaki 10 bin ağacı aşıladı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk babası İsmail Ürer, hayır için meralardaki yaklaşık 10 bin ağacı aşıladı. Meralardaki bozulan çeşmeleri onarmakla işe başlayan 72 yaşındaki Ürer, gençlik yıllarından bu yana binlerce fidanı toprakla buluştururken, 2011 yılında kızı Cansu Ürer'i bir kazada kaybettikten sonra meralardaki ahlatlara armut aşılamaya başladı.

Burhaniye ilçe merkezinde oturan İsmail Ürer, Şarköy, Taylıeli ve Şahinler köylerindeki muhtarlarla görüştükten sonra meralardaki ahlat ağaçlarına armut aşılamaya başladı. Ürer, 2011 yılında kızı Cansu Ürer'in kaybından sonra başladığı çalışmalar sonucu bu güne kadar yaklaşık 10 bin aşı yaparken, çalışmalarına devam ediyor. İsmail Ürer'in başlattığı aşılama çalışmaları takdir topladı. Ürer'e teşekkür eden Şahinler köyü muhtarı Alibey Karaaslan, " İsmail amcamız, bütün merada ne kadar ahlat varsa aşılıyor. Şahinler'den Taylıeli'ne kadar, Şahinlerden Şarköy'e kadar ne kadar umuma açık yarlerdeki bütün ahlatları aşıladı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan aşılar armut veriyor. Şu an, gelen geçen misafirler yazın armutları olduğu zaman topluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. İşe meralardaki çeşmeleri onarmakla başlayan İsmail Ürer, " Gençliğimden beri benim ağaçlara merakım var. İlk çeşmelerle başladım. Bozuk çeşmeleri tamir ettim. Çok yerlere su akıttım. Şahinler ve Taylıeli köyü meralarda 8 tane 9 tane çeşmeyi tamir ettim . Bunları tamir ettikten sonra ağaç dikmeye başladım. Köylülerden müsaade aldıktan sonra aşıya 2011 yılında başladım. Bu güne kadar yapmış olduğum aşı 10 bini geçmiştir. Şu anda yapmış olduğum aşıların yüzde 80'i verim vermeye başlardı. Yoldan geçerken, ben aşı yaparken bana soruyorlar. Bu aşıları sen mi yaptın, Ben yaptım dediğimde buna dua ediliyor. Hiçbir karşılık istemiyorum., karşılık beklemiyorum. Sadece benim kızımın ve kendimin yapmış olduğum hayırlara vesile olmasını istiyorum. Bütün doğayı her tarafa aşı yapmak istiyorum. İsteyenler beni arayabilir. Telefonumu verebilirim. Çeşitli aşılar yapıyorum. İsteyen herkes bana sorabilir. Hiçbir çekintim yok. Yeter ki istesinler. Zeytin aşısında yüzde 95'e kadar çıkıyorum Armut aşısında yüzde 90'a çıkıyorum. Aşılamaya devam ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsmail Ürer 10 Bin Ağacı Aşıladı - Son Dakika

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