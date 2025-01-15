İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırladı - Son Dakika
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İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırladı

İspanya, 2024'te 94 milyon turist ve 126 milyar avro gelirle rekor kırdı. Turizm büyümesi sürüyor.

15.01.2025 19:46
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İspanya Endüstri ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, 2024 yılında İspanya'ya 94 milyon turistin geldiğini ve ülkeye 126 milyar avroluk turizm geliri bıraktıklarını açıkladı.

Dünyanın en fazla turist alan ülkeleri arasında uzun bir zamandır ilk üç arasında yer alan İspanya, 2024'ü rekor ile kapattı.

Endüstri ve Turizm Bakanı Hereu, basına yaptığı açıklamada, 2024'te turist sayısının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 10'luk artışla 94 milyon olduğunu duyurdu.

İspanya'ya gelen turistlerin toplam harcamalarının da 2023'e nazaran 2024'te yüzde 16 arttığını ve 126 milyar avroya ulaştığını kaydeden Hereu, "İspanya, sosyal ve çevresel kaliteden yola çıkarak oluşturduğu turizm modeline önem veriyor. Niteliksel olarak genişlemede bizi başarılı olmaya zorlayan bu niceliksel ilerleme devam ediyor ve ancak bu şekilde küresel turizmde liderliğimizi koruyabiliriz." dedi.

"Uzun mesafeli ve katma değeri yüksek pazarlarda daha yüksek büyüme oranlarına sahibiz. Bunu sürdürmek ve derinleştirmek istiyoruz." diyen İspanyol Bakan, "Turist sayısına göre sıralamada en üstte olmaktansa, herkesin memnuniyetinde, çevre ve sosyal sürdürülebilirlikte çalışarak kalitede Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya turizminin 2025 yılında da büyümeye devam edeceğini ifade eden Hereu, 2025'in ilk çeyreğinde 2024'e göre turist sayısında yüzde 9, turist harcamalarında ise yüzde 16'lık bir artış öngördüklerini aktardı.

İspanya'ya gelen turistlerde İngilizler ilk sırada yer alırken, onları Fransızlar, Almanlar, İtalyanlar, Hollandalılar ve Amerikalılar izliyor.

İspanya'ya 2023'te 85 milyon 169 bin turist gelirken, 2024'teki 94 milyon turist sayısı ise şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak istatistiklere geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, 2024'te Rekor Turist Ağırladı - Son Dakika

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