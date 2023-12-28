İspanya Başbakanı Atalanta misyonuna karşı çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılarından korumak amacıyla Avrupa Birliği'nin (AB) korsanlıkla mücadele deniz gücü Atalanta'nın ABD öncülüğünde kurulan misyonda kullanılmasına karşı çıktı.

El Pais'in haberine göre, Sanchez yılın son basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ardından İran yanlısı Husilere karşı kurulan misyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetinin, AB tarafından bölgedeki sorunun üstesinden gelmek için başka bir güç oluşturulmasına "istekli ve açık" olduğunu söyleyen Sanchez, Atalanta Korsanlıkla Mücadele Misyonunun ABD liderliğindeki misyon bünyesinde faaliyet göstermesine muhalefet etti.

Sanchez, 2008'de kurulan ve şu anda İspanyol donanmasına ait tek bir gemiyle Hint Okyanusu'nda faaliyet gösteren Atalanta'nın, Husilerin saldırılarını önlemek için Kızıldeniz'de devriye gezmek için gereken "özelliklere" sahip olmadığını savundu.

İspanya, İngiltere'nin AB'den ayrılmaya hazırlandığı 2019'da Atalanta'nın komutasını devralmıştı. AB'nin deniz misyonu Atalanta'nın operasyon merkezi de İspanya'nın güneyindeki Rota deniz üssüne nakledildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin ABD'nin Refah Muhafızı Operasyonu'na "Atalanta Korsanlıkla Mücadele Misyonu" kapsamında katkıda bulunmayı kabul ettiğini bildirmişti.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.