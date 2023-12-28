 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya Başbakanı Atalanta misyonuna karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya Başbakanı Atalanta misyonuna karşı çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılarından korumak amacıyla Avrupa Birliği'nin (AB) korsanlıkla mücadele deniz gücü Atalanta'nın ABD öncülüğünde kurulan misyonda kullanılmasına karşı çıktı.

İspanya Başbakanı Atalanta misyonuna karşı çıktı
28.12.2023 - 11:47,
Abone Ol

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine yönelik saldırılarından korumak amacıyla Avrupa Birliği'nin (AB) korsanlıkla mücadele deniz gücü Atalanta'nın ABD öncülüğünde kurulan misyonda kullanılmasına karşı çıktı.

El Pais'in haberine göre, Sanchez yılın son basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ardından İran yanlısı Husilere karşı kurulan misyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetinin, AB tarafından bölgedeki sorunun üstesinden gelmek için başka bir güç oluşturulmasına "istekli ve açık" olduğunu söyleyen Sanchez, Atalanta Korsanlıkla Mücadele Misyonunun ABD liderliğindeki misyon bünyesinde faaliyet göstermesine muhalefet etti.

Sanchez, 2008'de kurulan ve şu anda İspanyol donanmasına ait tek bir gemiyle Hint Okyanusu'nda faaliyet gösteren Atalanta'nın, Husilerin saldırılarını önlemek için Kızıldeniz'de devriye gezmek için gereken "özelliklere" sahip olmadığını savundu.

İspanya, İngiltere'nin AB'den ayrılmaya hazırlandığı 2019'da Atalanta'nın komutasını devralmıştı. AB'nin deniz misyonu Atalanta'nın operasyon merkezi de İspanya'nın güneyindeki Rota deniz üssüne nakledildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin ABD'nin Refah Muhafızı Operasyonu'na "Atalanta Korsanlıkla Mücadele Misyonu" kapsamında katkıda bulunmayı kabul ettiğini bildirmişti.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" belirtmiş ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İspanya, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Atalanta misyonuna karşı çıktı - Son Dakika


12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
10:52 PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Eymen Coli etkisiz hale getirildi
10:46 İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! ''İsrail soykırım yapıyor'' deyince apar topar yayından aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 12:49:18. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Atalanta misyonuna karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement