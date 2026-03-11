İspanya, Büyükelçisini İsrail'den Geri Çekti - Son Dakika
Son Dakika Logo

İspanya, Büyükelçisini İsrail'den Geri Çekti

11.03.2026 15:41
İspanya Hükümeti, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekerek maslahatgüzar atadı.

(ANKARA) - İspanya Hükümeti, İsrail'de görev yapan Büyükelçisini geri çekme kararı aldı, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğin bundan sonra maslahatgüzar tarafından yönetileceği bildirildi.

İspanya'nın resmi devlet gazetesinde yayımlanan karara göre Hükümet, dün aldığı kararla İsrail'deki Büyükelçinin görevine son verdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından bir kaynak, Tel Aviv'de bulunan İspanya Büyükelçiliği'nin bundan sonra bir maslahatgüzar (chargé d'affaires) tarafından yönetileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, İspanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

