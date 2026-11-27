İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler, son 8 yıldır iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in siyasi geleceğini belirleyecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 ülkesi içinde Danimarka ve Malta ile sosyalistlerin iktidarda olduğu üç ülkeden biri olan İspanya'da, Sanchez'in yürüttüğü politikalar Avrupa solunda öncü oldu.

Sanchez, 8 yıllık iktidarı döneminde dış politikada öncelikle Filistin Devleti'ni tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkilerini kestiği İsrail'e karşı eleştirel tutumu, NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmalarını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çıkması ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştirmesiyle tanındı.

Bu tutumuyla Avrupa'da sol ideolojinin öne çıkan lideri olarak bilinen Sanchez'in 29 Kasım'da olası bir yenilgisinin, hem kendisinin aktif siyaset hayatının sonlanması hem de Avrupa solunun yaşadığı krizin çok daha belirgin bir hal alması anlamına geleceği yorumları yapılıyor.

Zira, İspanya siyasi tarihine bakıldığında bu zamana kadar başbakanlık yapıp seçim yenilgisi alan her lider genç yaşta da olsa siyasi kariyerini sonlandırmaya karar verdi.

Ülkedeki başbakanlardan Felipe Gonzalez (1982-1996) 54 yaşında, Jose Maria Aznar (1996-2004) 51 yaşında, Jose Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011) 51 yaşında, Mariano Rajoy (2011-2018) 63 yaşında iken seçim yenilgisi aldıktan sonra aktif politika hayatını sonlandırdı.

Ayrıca, siyaset uzmanları, Sanchez'in olası seçim yenilgisinin Avrupa solunu da etkileyeceği, önde gelen bir sosyal demokrat liderin ayrılışının, Avrupa Sosyalistler Partisinin (PES) görünürlüğünü ve müzakere gücünü zayıflatacağı görüşünü savunuyor.

Sanchez'e göre seçimlere katılım yüzde 75'in üzerine çıkarsa sol hükümet devam edecek

PSOE'nin 2017'den bu yana lideri olan 54 yaşındaki Sanchez, anketlerin çoğunluğunda geride gösterilse de konut krizi başta olmak üzere son dönemlerde aldıkları sosyal ve ekonomik kararlarla, seçimlerde başa baş yarıştığı ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) ile aralarındaki farkı kapatıp, ülkeyi 4 yıl daha yönetmeye devam etmeyi umuyor.

Sanchez, El Pais gazetesine verdiği demeçte, 2023'te yüzde 66'da kalan seçimlere katılım oranının bu seçimlerde artması halinde bunun sosyalistlere yarayacağını söyledi.

PSOE lideri, "Meclis'te ilerici bir çoğunluğa ulaşma imkanımız var. Eğer seçime katılım oranını yüzde 75 veya daha üzerine çıkarmayı başarırsak, 176 ilerici (sol görüşlü partilerin koalisyonu) sandalye kazanabiliriz." dedi.

Brezilya'da Luiz Inacio Lula da Silva'nın son anda gelen seçim zaferine ve ABD'de ara seçimlerde Donald Trump'ın aldığı yenilgiye atıfta bulunarak İspanya'da da "bir dip dalga başladığını" düşünen Sanchez, "İçimde çok iyi bir his var. Tüm o tecrübeler insana bir sezgi gücü kazandırıyor. PSOE'nin ötesine geçen bir dip dalga söz konusu. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım, bu beni derinden etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyalist aday, ayrıca seçim kampanyası sırasındaki konuşmalarında, "Söylediklerine bakılırsa PP ve Vox'un (aşırı sağ) seçim sonuçlarını tanıyıp tanımayacakları konusunda şüphelerim var." diyerek bunu, "Trumpizm" olarak tanımladı.

Sanchez, Trump'ın ve tekno-oligarklar olarak ifade ettiği büyük teknoloji firmalarının, İspanya'da sağ ve aşırı sağa destek verdiğini ileri sürüyor.

İspanyolların önceliği konut krizi ve göç sorunu

Diğer yandan 2023'teki son seçimlere nazaran İspanyol toplumuyla ilgili anketlere bakıldığında beklentilerin değiştiği görülüyor.

Son seçimlerde "ekonomik kriz ve işsizlik" sorunu öne çıkarken seçim kampanyası boyunca özellikle PSOE'yi etkileyen yolsuzluk skandalları ve siyasi kutuplaşmadan rahatsız olduğu gözlenen İspanyolların çözüm bekleyen öncelikli sorunlarını "konut krizi ve göç sorunu" oluşturuyor.

Hükümetin 29 Eylül'de konut sorununa çözüm içeren iki kararnamenin meclisteki oylamada reddedilmesi üzerine erken seçime gitme kararı alması ve konut krizinin her geçen gün daha da belirginleşmesi nedeniyle düzenlenen geniş katılımlı gösteriler, bu sorunu ana gündeme taşıdı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de temmuz sonunda yaşanan göçmen akınında 80 binden fazla kişinin iki günde Fas'tan İspanya tarafına geçmesi ve özellikle son haftalarda Kanarya Adaları'nda artan düzensiz göç sorunu İspanyolları tedirgin etti.

Ülkede ilk defa göç krizi, seçimlerin öncesinde İspanyolların siyasi tercihlerinde ana temalarından biri olurken bunu en çok aşırı sağcı Vox partisi kullanıyor.

Düzensiz göçmenlerin İspanya'da egemenlik, güvenlik sorunu yarattığını öne süren Vox, ulusal kaynaklara, yardımlara ve kamu hizmetlerine erişim konusunda yabancılara kıyasla İspanyol vatandaşlarına öncelik tanınmasını içeren "ulusal öncelik" başlıklı kampanyayı öne çıkardı.

Sanchez'e koalisyon hükümetinde destek veren sol ittifakın oy kaybı yaşaması öngörülüyor

Bu arada 2023 seçimlerinde 31 milletvekili çıkararak koalisyonun küçük ortağı olarak hükümete giren Sumar ittifakının bu kez oy kaybı yaşaması bekleniyor.

Sol ve komünist görüşlü partilerin ittifakından oluşan Sumar, bu seçimlere "Geniş Cephe" (Frente Amplio) adıyla yeni bir siyasi oluşumla katılırken, bir aktivist olan eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau'yu da oluşumun başında başbakan adayı olarak gösterdi.

Anketler, Geniş Cephenin 8-17 aralığında milletvekili çıkaracağını, oylarının çoğunu PSOE veya aşırı sol görüşlü Podemos'a "kaptıracağı" tahmininde bulunuyor.

Anketlere göre, sağ ve aşırı sağ koalisyon hükümeti kurabilecek çoğunluğu elde edecek

Ülkede pazar günü yapılacak seçime ilişkin yayımlanan anketler, ülke siyasetinde son dönemlerde zorunlu olan koalisyonun devam edeceğini ancak bu kez sol yerine sağ ve aşırı sağın koalisyon ile iktidara geleceğini gösteriyor.

Anketler, merkez sağdaki PP'nin seçim yarışında yüzde 31-32 bandında birinci sırada yer alacağını, PSOE'nin yüzde 28-29 aralığında kalacağını, aşırı sağ Vox'un ise yüzde 17-19 bandında üçüncü sırada bulunacağını öne sürüyor.

Geniş Cephe ve Podemos'un toplam oy oranının da yüzde 8'i geçmeyeceği tahmin ediliyor.

Ülkede 350 sandalyeli mecliste PP'nin, Vox partisiyle birlikte 190'dan fazla milletvekili çıkartması ve hükümeti kuracak mutlak çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

Vox çıkaracağı milletvekiline bağlı olarak PP'nin yanında hükümete girmek ya da dışarıdan destek vermek konusunda tercih yapacak.

Seçim sonunda beklentilerin gerçekleşip Vox'un, PP ile koalisyon hükümeti kurması halinde İspanya'da diktatör Franco döneminden sonra ilk kez aşırı sağ görüşlü bir siyasi parti ülkeyi yönetecek.

Tahminler, PP'nin 112-146, PSOE'nin 100-133, Vox'un 44-75, Geniş Cephenin 8-17 milletvekili çıkarması yönünde çıkıyor.

Meclise nazaran siyasi ağırlığı daha az olan Senato ise Anayasa Mahkemesindeki 12 üyenin 4'ünü seçmesi bakımından kilit rol oynuyor.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi Senatoda beşte üçlük bir çoğunluk gerektiriyor.

Resmi verilere göre 29 Kasım'da yapılacak, 350 milletvekili ve 209 senatörün belli olacağı meclis ve senato seçimlerinde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Yerel saatle 09.00 ile 20.00 arasında 22 bin 493 seçim merkezindeki 210 bin sandıkta oy kullanılacak.