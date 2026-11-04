İspanya\'da 69 kişinin öldüğü kazanın ardından Ulaştırma Bakanlığı Cuerpo\'ya verildi

MADRİD, 4 Kasım (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Oscar Puente'nin istifasının ardından Ulaştırma Bakanlığı görevini Başbakan Birinci Yardımcısı Carlos Cuerpo'nun üstleneceğini söyledi.

Sanchez çarşamba günü Moncloa Sarayı'nda yaptığı açıklamada, 29 Kasım'da yapılması planlanan erken genel seçimler öncesinde yeni bir bakan atamak yerine, aynı zamanda Ekonomi Bakanı olan Cuerpo'yu ulaştırmadan da sorumlu kılma kararı aldığını belirtti.

İspanya Başbakanı, görev sürecindeki çalışmalarından övgüyle söz ettiği Puente'nin görevi bırakma kararını, kısa süre önce meydana gelen tren kazalarında hayatını kaybedenlerin anısına saygının göstergesi olarak değerlendirdi. Sanchez, Puente'nin istifasının kamuoyunun demiryolu sistemine ve siyasi kurumlara güvenini tazeleyeceğini söyledi.

Toledo kentine bağlı Urda yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 69 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin demiryolu güvenliği ile raylı sistem ağının yönetimine ilişkin endişelere yol açan kazanın ele alındığı parlamento oturumunun ardından Puente, salı günü istifa ettiğini duyurdu.

İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid liste başı adayı olan Puente, genel seçim yarışından da çekildiğini açıkladı.