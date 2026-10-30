İspanya'da 69 ölü, Başbakan Sanchez hızlı tren güvenini yeniden sağlama sözü verdi - Son Dakika
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İspanya'da 69 ölü, Başbakan Sanchez hızlı tren güvenini yeniden sağlama sözü verdi

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Ekim'de Toledo yakınlarında 69 kişinin öldüğü hızlı tren kazasının ardından hızlı tren sistemine güvenin sarsıldığını söyledi. Sanchez, 27 farklı ulustan mağdurun bulunduğunu belirterek güvenin yeniden sağlanması sözünü verdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Ekim'de Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen ve şimdiye kadar 69 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından ülkedeki hızlı tren sistemine olan güvenin sarsıldığını söyledi.

Sanchez, Kastilya La Mancha Özerk Hükümet Başkanı Emiliano Garcia Page ve İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın eşlik ettiği Toledo'daki Entegre Operasyonel Koordinasyon Merkezi'ne (Cecopi) yaptığı ziyaretin ardından basına değerlendirmede bulundu.

"Ülkemizde yüksek hızlı tren sistemine olan güven sarsılıyor." diyen Sanchez, bu güvenin tekrardan sağlanması ve böyle bir büyüklükte başka tren kazalarının yaşanmaması için hükümet olarak çözümler üretme sözü verdi.

İspanya Başbakanı, tren kazasındaki ölü ve yaralılar arasında 27 farklı ulustan mağdur bulunduğunu belirterek, "Tüm hükümet birimleri, tüm kamu görevlileri, kurbanların ailelerine mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir bilgi sağlamak için yorulmadan çalışıyor." dedi.

Bakan Puente: "Bir trenin, durmuş bir trene arkadan çarpması kabul edilemez"

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago da kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Puente de Başbakan Sanchez gibi bu yıl içinde ikinci kez yaşanan hızlı tren kazasının ardından İspanya demir yolu taşımacılığına olan güvenin "yerle bir olduğunu" ancak sisteme olan inancın devam ettiğini kaydetti.

İspanyol Bakan, "Güvenim, inancım olmasa ben kendim trenle seyahat etmezdim, ailemden hiçbir üyenin de etmesine izin vermezdim. Ancak yaşanan olaylar son derece istisnai. Bu güveni yeniden kazanmalıyız." diye konuştu.

Kazaya neden olan faktörlerden biri olan Urda istasyonundaki LZB sistemindeki arızanın Avrupa standartlarında normal olduğunu öne süren Puente, "LZB güvenlik sistemiyle ilgili 2026'da şimdiye kadar 170 olay yaşandı ve bu sayının Avrupa normları dahilinde." bilgisini verdi.

Puente, personel eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, son yıllarda denetim ve düzenleme alanında görev yapan personel sayısının önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

"Bir trenin, durmuş bir trene arkadan çarpması kabul edilemez." diyen Puente, "Trenler her zaman arıza yapar. Trenin durmasının nedeni ne olursa olsun önemli olan durmuş olmasıdır ve aynı hatta onun arkasında çalışan bir tren olmaz." ifadelerini kullandı.

Puente, muhalefetten gelen "istifa" taleplerine ise "Benim sorumluluğum sizlerin ve halkın karşısına çıkarak hesap vermektir." diyerek, istifa etmeyeceğini vurguladı.

Demir yolu sektörü çalışanlarından grev çağrısı

Öte yandan demir yolu çalışanlarının ve makinistlerin bağlı olduğu sendikalar, 10-12 Kasım tarihlerinde grev çağrısı yaptı.

SFF-CGT sendikası, İspanya'da demir yollarındaki sorunların çoğunluğunun çözülmediğini, son kazanın demir yolu modeli ve onu destekleyenlerin çalışma koşullarıyla ilgili tartışmayı açık tutma ihtiyacını bir kez daha gösterdiğini açıkladı.

Tren kazası

İspanya'da 28 Ekim'de yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) meydana gelen kazada, Madrid'den Sevilla'ya sefer yapan Renfe şirketine ait AVE hızlı treni, Toledo bölgesindeki Urda ve Los Yébenes yerleşimleri arasında aynı yönde duran Iryo şirketine ait başka bir hızlı trene çarpmıştı.

Kazada 69 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı, kırmızı ışığa rağmen yol alma talimatı verilen AVE'nin de normalden fazla olarak saatte 170 ile 200 kilometre arasında hızla seyahat ettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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