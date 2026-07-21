İspanya'da Dumansız Alanlar Genişliyor

İspanya hükümeti, dumansız alanların kapsamını restoran terasları ve plajları da içerecek şekilde genişleten ve 18 yaş altındakilerin sigara ve elektronik sigara kullanımını yasaklayan yasa tasarısını onaylayarak İspanya Meclisine gönderdi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, İspanya hükümeti dumansız alanları genişleten ve reşit olmayanların yalnızca sigara satın almasını değil, sigara kullanmasını da yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Tasarının meclisten geçmesi halinde bar ve restoran teraslarında, üniversite kampüslerinde, yüzme havuzlarında ve plajlarda sigara ya da elektronik sigara kullanımı yasaklanacak.

Ayrıca sağlık kuruluşları, eğitim kurumları ve kamu binalarının 15 metre çevresinde de sigara içilemeyecek.

Her yıl 50 bin ölüme yol açıyor

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, düzenlemenin halk sağlığını daha iyi korumayı ve "tütünden arınmış bir nesle doğru ilerlemeyi" amaçladığını belirterek, sigara kullanımının ülkede her yıl yaklaşık 50 bin ölüme neden olduğunu söyledi.

Tasarıyla elektronik sigaralar, nikotinli ve nikotinsiz elektronik cihazlar, bitkisel sigara ürünleri, nargile ve sigara içme davranışını taklit eden diğer ürünler, sigara içmenin yasak olduğu alanlarda geleneksel tütün ürünleriyle aynı kurallara tabi olacak.

Nikotin poşetleri düzenleme kapsamına alınmazken, reşit olmayanların bunları kullanması yasaklanacak.

Düzenlemeyle, tütün ve ilgili ürünlerin doğrudan ya da dolaylı reklamı, tanıtımı ve sponsorluğuna dijital platformlar ile sosyal medya da dahil olmak üzere tüm iletişim araçlarında sınırlama getirilecek.

Tasarıda hafif ihlaller için 100 ila 600 avro, ağır ihlaller için 601 ila 10 bin avro, çok ağır ihlaller için ise 10 bin 1 ila 600 bin avro arasında para cezası öngörülüyor.

Öte yandan 300 binden fazla işletmeyi temsil eden İspanya Otelcilik Federasyonu, düzenlemenin turizm ve ülkenin uluslararası imajı üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceğini savunarak yasa tasarısına karşı çıktı.