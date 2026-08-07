Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu! 6 saat sonra yeniden buluştular - Son Dakika
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Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu! 6 saat sonra yeniden buluştular

Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu! 6 saat sonra yeniden buluştular
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Almanya'dan Türkiye'ye otomobille yola çıkan 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller ile 65 yaşındaki eşi Hüsniye Şendiller'in yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olayla gündem oldu. Yakıt almak için durdukları benzin istasyonunda eşinin tuvalete gitmek için araçtan indiğini fark etmeyen Hüsnü Şendiller, yoluna devam etti. Yaklaşık altı saat sonra yeniden bir araya gelen çift, yaşadıkları şaşkınlığın ardından Türkiye yolculuğunu sürdürdü.

Almanya'dan Türkiye'ye otomobille yola çıkan gurbetçi Hüsnü Şendiller, Hırvatistan'da yakıt almak için durduğu benzin istasyonunda eşini fark etmeden geride bıraktı. Çift, kızlarının yardımıyla yaklaşık 6 saat sonra yeniden bir araya geldi.

TUVALETE GİTTİ OLANLAR OLDU  

Almanya'dan Türkiye'ye gitmek üzere yola çıkan Hüsnü ve Hüsniye Şendiller çiftinin yolculuğu, Hırvatistan'da yaşanan ilginç bir olay nedeniyle unutulmaz bir anıya dönüştü. Yakıt almak için benzin istasyonunda duran Hüsnü Şendiller, arka koltukta uyuyan eşinin tuvalete gitmek için araçtan indiğini fark etmeyince yoluna tek başına devam etti.

TELEFONU DA ARAÇTA KALDI

Benzin istasyonuna dönen Hüsniye Şendiller, eşinin ve otomobilin çoktan ayrıldığını görünce çevredeki kişilerden yardım istedi. Cep telefonu da araçta kaldığı için yakınlarına ulaşamayan kadın, kızının telefon numarasını ezbere bilmesi sayesinde yardımseverlerin telefonu ile Almanya'daki kızına ulaştı.

KIZI BABASINI ARADI HABER VERDİ 

Kızları durumu hemen babasına bildirerek, "Baba, annemi benzinlikte unutmuşsun" dedi. O ana kadar eşinin araçta olmadığını fark etmeyen Hüsnü Şendiller, büyük şaşkınlık yaşadı ve vakit kaybetmeden Hırvatistan'daki benzin istasyonuna geri döndü.

6 SAAT SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Yaklaşık altı saat sonra benzin istasyonunda yeniden buluşan çift, yaşanan aksiliği geride bırakarak Türkiye yolculuğuna kaldıkları yerden devam etti. Olay kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, çok sayıda kullanıcı yaşananları hem şaşkınlıkla hem de esprili yorumlarla karşıladı.

Hırvatistan, Türkiye, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Hırvatistan Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu! 6 saat sonra yeniden buluştular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Kurtulmak istemiştir :) 15 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    bu eskidi nasılsa Türkiyeden yenisini alırım demiştir hüsnü amca 14 2 Yanıtla
  • kamer tekeş kamer tekeş:
    Adam da pek bi gerizekalymiş 5 5 Yanıtla
  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    yaşlılık böyle bir şey olsa gerek dalgınlaşıyor insanlar demek ki 6 2 Yanıtla
  • Habip Görler Habip Görler:
    unutma dediğin beş dakikayı geçmez, bir saati geçti ise o farkedilmeden kaçmaya giriyor. garibimin özgürlüğü maalesef 6 saatcik sürmüş, meyse bir günün beyliği beyliktir. 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye yolundaki gurbetçi eşini benzinlikte unuttu! 6 saat sonra yeniden buluştular - Son Dakika
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