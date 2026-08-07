Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, caddede çıplak halde yürüyen bir kişi mahallede panik yarattı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen ve mukavemet gösteren şahıs, polis aracını da tekmeleyerek zarar verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.