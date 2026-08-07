Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı - Son Dakika
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Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde çıplak gezen bir şahıs, sokağı birbirine kattı. Polis ekiplerine saldıran şahıs, polis aracını tekmeledi. Güçlükle sakinleştirilen şahıs ambulansa bindirilerek hastaneye götürülürken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, caddede çıplak halde yürüyen bir kişi mahallede panik yarattı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ARACINI TEKMELEDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine direnen ve mukavemet gösteren şahıs, polis aracını da tekmeleyerek zarar verdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle etkisiz hale getirilen şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cep Telefonu, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Maltepe Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Burhan Asker Burhan Asker:
    millete iyice kafayı yedirttiler yemin ederim Allah herkesin yardımcısı olsun 9 2 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    millet kafayı yedi bende bir emekli olarak çarkı çeviremez oldum. az kaldı sıyırmaya 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çıplak gezen şahıs sokağı birbirine kattı, polislere saldırdı - Son Dakika
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