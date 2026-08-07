İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
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İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismar şüphelisi şüpheli, sağlık kontrolüne çıkarıldığı sırada mağdur kız çocuğunun babası ve erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda, şüpheli ve hastaneye muayeneye gelen bir kadın, vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan baba ile oğlu jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Metin A., sağlık kontrolü için getirildiği hastane önünde, mağdur kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Metin A. ile hastaneye muayeneye gelen Ayşe E. ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan baba ve oğul, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

HASTANE ÖNÜNDE ATEŞ AÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı öne sürülen Metin A., sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada acil servis önünde saklanan istismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun babası F.A. ve erkek kardeşi İ.A., şüpheliye tabancayla ateş açtı.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

Saldırıda, Metin A. ve hasteneye muayeneye gelen Ayşe E., vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren baba ve oğlu, olay yerinden kaçarken, iki yaralı ile sağlık çalışanlarınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Metin A. ve Ayşe E.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, bölgeyi ablukaya alan jandarma, şüpheli baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.  Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu aşşağlıklara caydırıcı cezalar getirilmesi lazım iyi bilinmeliki devletin işini devlete bırakılmalı ki en kötü devlet dahi devletsizlikten bin kat iyidir 6 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    ağır ceza olsa bunlar olmaz birde suçlular için doktor ayrıca bir yerde olmalı hastahaneye gitmemeli 1 0 Yanıtla
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