Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında Türk bayraklı MV Güllük kuru yük gemisine İHA ile saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken gemi İstanbul'a doğru yola çıktı. Geçtiğimiz haftadan bu yana Türk gemilerine düzenlenen ikinci saldırı olarak kayıtlara geçerken, saldırıları Ukrayna'nın gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarındaki Türk bayraklı "MV Güllük" kuru yük gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

TÜRK GEMİSİNE İHA SALDIRISI

Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespiti ve onarımı için İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KRİTİK UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti. Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

DRONLARLA TACİZ ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta Karadeniz'de seyir halindeki Türk Ro-Pax gemisinde dron hareketliliği nedeniyle korku dolu anlar yaşanmıştı. Karasu'ya hareket ettiği öğrenilen geminin üzerinden dronlar geçmişti.

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Gemiye yaklaşan hava aracını fark eden personel büyük panik yaşamıştı. O anlarda gemide bulunanlardan birinin, "Abi baştan vuracak, kaçın" diye bağırdığı duyulmuştu. Personelin dronları takip ettiği ve güvenli bölgeye geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Yine geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Türk gemisine dron saldırısı düzenlenmişti. Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıkmıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğünden (DGM) yapılan açıklamada, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğradığı belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

"3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir halinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı

Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat bulunmaktadır. İlk belirlemelere göre geminin yaşam mahallinde ve baş kısmında hasar meydana gelmiş olup, gemide yangın devam etmektedir. MRCC Novo ile yapılan görüşme neticesinde, gemide bulunan denizcilerin Rusya Federasyonu’na ait deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı’na tahliye edildiği öğrenilmiştir. İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği bildirilmiştir. Gemide yangın devam etmekte olup, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilememektedir. Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmekte olup tüm denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıkla ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı
Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Novorossiysk, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • vakkas0101@icloud.com [email protected]:
    Ukrayna’dan başka kim yapabilir Rusya’dan gelen gemiye ALLAH aşkına 6 2 Yanıtla
  • Yusuf Develi Yusuf Develi:
    Maşallah dünya liderliği böyle olur işte tir tir titriyorlar bizden 2 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kinama bakanligi Hala neyi bekliyor ki 3 3 Yanıtla
  • Taner Toraman Taner Toraman:
    Kınıyoruz 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu
Kavak Yelleri’nin Osman amcası Erol Aksoy’un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor
Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya’dan İtalya’ya ’misilleme’ tehdidi Göç krizi iki AB ülkesini karşı karşıya getirdi: İspanya'dan İtalya'ya 'misilleme' tehdidi
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Bu nasıl olabilir 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın Bu nasıl olabilir? 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkana bakın
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Rus füzesi maç öncesi stadı vurdu: Ölü ve yaralılar var Rus füzesi maç öncesi stadı vurdu: Ölü ve yaralılar var
Müftülüğün paylaştığı “Manifest-Müslüman atışması“ olay oldu Müftülüğün paylaştığı "Manifest-Müslüman atışması" olay oldu
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bolu Dağı Tüneli’nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada Mbappe ile Ester Exposito tatilde: Yakınlaştıkları anlar kamerada
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:35
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:30
Lionel Messi’nin babası hayatını kaybetti
Lionel Messi'nin babası hayatını kaybetti
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:42
Galatasaray’a transferde Osimhen engeli
Galatasaray'a transferde Osimhen engeli
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
12:24
Yeni Partili Günaydın’dan Beşikçioğlu’na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor
11:51
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
Vücuduna kene yapışan genç kadın hayatını kaybetti
11:44
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı Bakan Göktaş’tan açıklama var
Adıyamanlı Doğan ailesi için süreç başlatıldı! Bakan Göktaş'tan açıklama var
10:48
Bakan Gürlek duyurdu 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
09:24
Giresun’da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
Giresun'da fındık hasadı başladı: Çotanakların yarısı boş
08:58
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi
Terörsüz Türkiye yasa teklifi, Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 18:48:47. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya açıklarındaki Türk kuru yük gemisine İHA saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.