İspanya'da Jandarma Genel Müdürü Soruşturma Altında

İspanya'da Jandarma Genel Müdürü Mercedes Gonzalez ve kurumun Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Manuel Llamas hakkında "idari görevi kötüye kullanma ve adaletin tecellisini engelleme" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz, Gonzalez ve Llamas'ı, açılan soruşturma kapsamında şüpheli sanık olarak 16 Temmuz'da mahkemeye ifade vermeye çağırdı.

Jandarma'nın en üst 2 yetkilisini zan altında bırakan bu hukuki süreç, Başbakan Pedro Sanchez'in yakın çevresi ve lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile bağlantılı uzun süredir devam eden yargı müdahalelerinin bir yenisi olması açısından dikkati çekti.

Zira söz konusu yasal süreç, eski PSOE Üyesi Leire Diez'in, hükümeti ilgilendiren davalardaki şüpheli bilgi sızıntıları ve bu davaları yürüten görevlilere uygulandığı iddia edilen baskılar nedeniyle Jandarma bünyesinde başlatılan bir soruşturma olarak öne çıktı.

"Jandarmayı kullanarak adli makamlara baskı yaptığı ve bilgi sızdırdığı" iddiası

PSOE ile ilgili yargı süreçlerini etkilemek amacıyla bağlantılarını kullanarak "gizli belgeleri ele geçirme, nüfuzunu kullanma, baskı uygulama" suçlarından, yine Hakim Pedraz tarafından hakkında soruşturma yürütülen Leire Diez'in, Jandarma Genel Müdürü Gonzalez ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

PSOE bünyesinde 2015'ten bu yana siyasetin içinde olan Mercedes Gonzalez, 2024'te Başbakan Sanchez tarafından Jandarma Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebinin ardından Hakim Pedraz tarafından, görevi kötüye kullanmak ve adaletin tecellisini engellemekle suçlanarak sanık olan Mercedes Gonzalez, bir ceza soruşturmasında resmen şüpheli sıfatıyla soruşturulan ilk Jandarma Genel Müdürü oldu.

Gonzalez ve Llamas'ın, yolsuzluktan 24 yıl 3 ay hapis cezası alan eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos gibi hükümete yakın kişilerle ilgili yürütülen hukuki süreçte, jandarmayı kullanarak adli makamlara baskı yaptığı ve bilgi sızdırdığı iddia ediliyor.

Mercedes Gonzalez, 16 Haziran'da Senato'da verdiği ifadede, hakkındaki tüm iddiaları reddederek, "ne Leire Diez'in ne de bir başkasının talimatıyla Jandarma bünyesinde herhangi bir yasa dışı girişime veya komploya karışmadığını" savunmuştu.

Hükümet üyelerinden, Jandarma Genel Müdürü Mercedes Gonzalez'e destek

Diğer yandan hükümete yakın çevrelerle bağlantılı soruşturmalara tam destek veren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox, Jandarma Genel Müdürü Gonzalez'in sanık olmasından sonra bir kez daha Başbakan Sanchez'in istifasını istedi.

İspanya resmi haber ajansı EFE ise hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ve diğer hükümet üyelerinin, Jandarma Genel Müdürü Mercedes Gonzalez'e desteğini sürdürdüğünü belirtti.