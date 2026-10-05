İspanya'da konut krizi CCOO ve UGT'yi sonbaharda 24 saatlik genel greve götürdü - Son Dakika
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İspanya'da konut krizi CCOO ve UGT'yi sonbaharda 24 saatlik genel greve götürdü

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CCOO ve UGT, İspanya'daki konut krizine karşı sonbaharda 24 saatlik genel grev kararı aldı. Grev tarihi, Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ve diğer kuruluşlarla görüşmelerin ardından belli olacak; grevin 29 Kasım'daki seçimden önce olması öngörülüyor.

İspanya'nın en büyük iki sendikası İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçiler Birliği (UGT), ülkedeki konut krizine karşı genel grev kararı aldı.

CCOO ve UGT sendikalarınca yapılan ortak açıklamada, Madrid başta olmak üzere İspanya'nın farklı kentlerinde gösteriler gerçekleştiren Kiracı Sendikaları Konfederasyonu'nun genel grev çağrısına katıldıklarını ve sonbahar içinde 24 saatlik genel greve gitme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Sendikalar, grev tarihinin Kiracı Sendikaları Konfederasyonu ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak görüşmelerin ardından belli olacağını bildirdi.

İşçilerin "konut hakkı ve bunun bedelini ödeyecek, insana yakışır ücretler alması" için genel grevi desteklediklerini kaydeden sendikalar, sokaklardaki eylemlere de destek verdiklerini vurguladı.

İşçi maaşlarında yüzde 4 ile yüzde 7 arasında değişen artış talep eden CCOO ve UGT, bunun için sosyal ve siyasi bir uzlaşı olmasını istedi.

Sendikalar, kamuya ait korunaklı ve kalıcı konut stoku, kira kontrolü ve Konut Hakkı Kanunu'nun tüm bölgelerde etkin bir şekilde uygulanmasını öngören on maddelik bir konut hakkı planı da sundu.

Konut krizinde kabul ettiği iki kararnamenin mecliste reddedilmesinden sonra Bakanlar Kurulu, bugün olağanüstü toplanarak meclisi feshetme ve 29 Kasım'da erken genel seçime gitme kararı almıştı.

İşçi sendikalarının genel grevinin, seçimlerden önce olması öngörülüyor.

Hükümet, konut krizine karşı yarın yeni bir kararname kabul edecek

Diğer yandan konut krizine karşı iki kararname ile getirdiği önlemleri Mecliste iptal edilen azınlık sol koalisyon hükümeti, yarın yapacağı haftalık olağan bakanlar kurulu toplantısında bir kez daha konut kriziyle ilgili karar alacak.

Hükümet kaynakları, bu kez tek bir kararname çıkacağını, mecliste reddedilenlere nazaran bazı değişikliklerin olacağını ancak 2030 yılına kadar evlerden zorunlu tahliyelerin yasaklanması, kira sözleşmelerinin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılması, turistik ve mevsimlik kiralamaların düzenlenmesi ve "akbaba fonları" olarak adlandırılan riskli emlak yatırım şirketlerinin düzenlenmesi gibi tedbirlerin yeniden kabul edileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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