İspanya'da Nucleo Nacional'in 14 üyesi cami ve sinagog saldırısı planında tutuklandı - Son Dakika
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İspanya'da Nucleo Nacional'in 14 üyesi cami ve sinagog saldırısı planında tutuklandı

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El Pais'in yayımladığı soruşturma belgelerine göre, İspanya'da Neo-Nazi Nucleo Nacional üyeleri cami ve sinagoglara saldırı hazırlığı yaptı. 6 Kasım'daki operasyonlarda örgütün 14 üyesi tutuklandı, bunlardan 10'u pasaportlarına el konularak şartlı serbest bırakıldı.

İspanya'da Neo-Nazi örgütü Nucleo Nacional'ın ülkedeki cami ve sinagoglara saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

El Pais gazetesi, 6 Kasım'da Nucleo Nacional'a karşı ülke genelinde yapılan ve 14 kişinin tutuklandığı operasyonlar kapsamındaki soruşturmaya ait bazı belgeleri yayımladı.

Ulusal Polis tarafından elde edilen belgelerde, Nucleo Nacional örgütü üyelerinin kendi aralarında yaptıkları mesajlaşmalarda, İspanya'da yaşayan Müslümanları, Yahudileri ve düzensiz göçmen olarak ülkeye gelen refakatsiz çocukları hedef aldıkları belirtildi.

İspanya'daki Neo-Nazi örgütünün özellikle 2024'ten itibaren Müslümanlara karşı saplantılı, ayrılıkçı, İslamofobik görüşleri öne çıkardığı, Nucleo Nacional'a bağlı White Boys adlı grubun üyelerinin, şiddet eylemlerini camilere yönlendirmeyi tartıştıkları kaydedildi.

Söz konusu grubun üyelerinin aralarında, Müslümanlara yönelik "Onları camiye kilitleyelim ve yakalım.", "Bunu ramazanda daha çok insan varken yapmalıyız." şeklinde nefret içerikli söylemlerle yazıştığı ve Aviles kentindeki bir camiye gitme kararı bile aldığı ifade edildi.

İspanya'daki Neo-Nazi grupların ayrıca ülkenin kuzeyindeki Gijon kentinde bir turizm ofisine giderek, burada "Yahudi, senin peşindeyim!" diye bağırdığı, sonrasında bir bara giderek, içki içip, faşist şarkılar söyleyip, Nazi selamı verdiği bilgisi paylaşıldı.

Nucleo Nacional'in camileri olduğu gibi sinagogları da hedef aldığı ve buralara saldırı yapılmasına yönelik mesajlar paylaşıldığı aktarıldı.

Nefret söylemine teşvik, yasa dışı örgütlenme ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından Nucleo Nacional üyelerini soruşturan Gijon 1 Numaralı Soruşturma Mahkemesi'nin kararıyla, 6 Kasım'da düzenlenen operasyonlarla bu örgütün 14 üyesi tutuklanmış, daha sonrasında 10'u pasaportlarına el konularak, şartlı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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