İspanya'da Renfe makinistleri demir yolu güvenliği için 24 saatlik greve gitti - Son Dakika
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İspanya'da Renfe makinistleri demir yolu güvenliği için 24 saatlik greve gitti

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İspanya'da Renfe makinistleri, Semaf sendikasının 10, 12 ve 17 Kasım için ilan ettiği üç günlük grevin ilki olan 24 saatlik greve başladı. Ulaştırma Bakanlığı asgari hizmeti garanti ederken istasyonlarda yoğunluk yaşandı ve çok sayıda sefer iptal edildi.

İspanya'da bu yıl meydana gelen büyük çaplı iki hızlı tren kazasının ardından makinistler, demir yolu güvenliği talebiyle 24 saatlik greve gitti.

İspanya demir yolu şirketi Renfe'de çalışan makinistlerin bağlı olduğu sendika olan Semaf'ın, "demir yolu güvenliğinde yapısal değişiklikleri uygulama taahhütlerinin yerine getirilmemesi" gerekçesiyle ilan ettiği üç günlük (10, 12 ve 17 Kasım) grevin ilki, gece yarısı başladı.

Ülke genelinde 24 saat sürecek greve karşı Ulaştırma Bakanlığı demir yolu ulaşımında asgari hizmetin garanti edileceğini açıkladı.

Bakanlık, banliyö seferlerinin günün yoğun saatlerinde yüzde 75, geri kalanında yüzde 50 seviyesinde hizmet vereceğini, hızlı trenlerde yüzde 72, yük trenlerinde ise yüzde 20'lik hizmetin garanti edildiğini duyurdu.

Grev dolayısıyla sabah erken saatlerde tren istasyonlarında yoğunluk yaşandığı görülürken çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Makinistler, ikinci grev günü olan 12 Kasım'da 06.20-09.20, 14.20-17.20 ve 21.20-23.20 saatlerinde iş bırakacak.

İspanya'da konut krizine karşı işçi sendikalarının çağrısıyla 11 Kasım'da yapılacak genel grev de demir yolu trafiğini etkileyecek.

İspanya'da bu yıl içinde meydana gelen iki büyük kaza, demir yolu güvenliği tartışmalarını gündeme getirdi.

İlk olarak 18 Ocak'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentine bağlı Adamuz ilçesinde bir hızlı trenin raydan çıkması sonucu 46 kişi hayatını kaybetmişti.

İkinci büyük kaza da 28 Ekim'de Toledo kenti yakınlarındaki Urda ilçesinde iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelmiş ve 69 kişi ölmüştü.

Toledo'daki kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente Santiago istifa etmiş, sol koalisyon hükümeti de demir yolu güvenliğine ilişkin ek tedbirler açıklamıştı.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde, yarın da genel greve gidilecek.

Kaynak: AA
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