İspanya'da Sel Felaketi: 211 Ölü

Güncel

(ANKARA) – İspanya'nın Valensiya eyaletindeki en az 211 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından, arama kurtarma çalışmaları için 10 bin asker ve polis daha görevlendirildi.

İspanya'nın Valensiya eyaletindeki sel felaketinde en az 211 kişi hayatını kaybetmişti. Arama ve kurtarma çalışmalara öncelik verileceğini vurgulayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bölgede şu anda 2 bin 500 asker bulunmasına rağmen 5 bin asker ile 5 bin jandarma ve polis olmak üzere toplam 10 bin güvenlik görevlisinin daha Valensiya'ya gönderilmesi kararını aldıklarını açıkladı.

İspanya'daki sel felaketinde bazı bölgeler sekiz saat içinde bir yıllık yağış miktarından daha fazla yağış almıştı. Yağışların devam etmesinden endişe duyulurken, cuma günü İspanya'nın güneybatısındaki Huelva eyaletinde en üst seviye olan kırmızı alarm verildi.

WMO: Hava ve su kaynaklı felaketlerden yalnızca biri

Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin (BM) hava durumu ajansı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), İspanya'da en az 211 can kaybına yol açan sel felaketinin, küresel çapta meydana gelen, aşırı hava ve su kaynaklı felaketlerden yalnızca biri olduğunu bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklıklara yol açan aşırı hava olayları daha olası ve daha şiddetli hale geldi. Akdeniz havzasında geçmişte de benzer şiddetli fırtınalar meydana gelmiş ve bölgenin bu tür olaylara karşı kırılganlığı vurgulanmıştır" dedi.

Dünyanın bazı bölgelerinde çok fazla, bazı bölgelerinde ise çok az su sorunuyla karşı karşıya kalındığını ifade eden WMO Sözcüsü, küresel ısınma oldukça, havanın her ısınma derecesinde daha fazla suyun buharlaştığına işaret etti.

İspanya'da ve başka yerlerde meydana gelen yıkımı önlemek için neler yapılabileceği sorusu üzerine Nullis, uluslararası toplumun "bunun arkasındaki itici güç olan sera gazı emisyonlarını azaltarak iyi bir başlangıç yapabileceğini" söyledi. Nullis, İspanya'daki sel felaketini küresel ısınma ile ilişkilendirerek "Hava ısındıkça daha nemli hale geliyor. Dolayısıyla, ısınmanın her ilave fraksiyonu atmosferik nem içeriğini arttırır ve bu da aşırı yağış, sel riskini arttırır" dedi.