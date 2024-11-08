İspanya'da Sel Felaketi: 219 Ölü - Son Dakika
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İspanya'da Sel Felaketi: 219 Ölü

Girona ve Valencia'da şiddetli yağış sonrası sel felaketi 219 can aldı, arama kurtarma sürüyor.

08.11.2024 21:52
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- İspanya'da şiddetli yağış ve sel Girona'yı vurdu

Hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi

VALENCİA - İspanya'da Valencia kentinin yanı sıra ülkenin doğu ve güneyini vuran şiddetli yağış ve sel, bu kez Girona kentinde etkili oldu. Girona'ya bağlı Cadaqués ilçesinde yaklaşık 30 araç sel sularına kapılırken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

İspanya'da Valencia kentinin yanı sıra ülkenin doğu ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ciddi can kayıplarına neden olmuştu. Ülkenin güneyini ve doğusunu afet bölgesine dönüştüren şiddetli yağış ve sel, bu kez ülkenin kuzeydoğusundaki Girona kentinde etkili oldu. Girona'ya bağlı Cadaqués ilçesinde saatlerce etkili olan şiddetli yağış hasara neden oldu. Şiddetli yağışların ardından sokaklar sular altında kalırken, yaklaşık 30 araç sel sularına kapıldı. Cadaqués ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan sel felaketinde yaralanan ise olmadı.

Katalonya meteoroloji birimi, yarın sabah saatlerine kadar şiddetli yağış uyarısı yayınladı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi

Yerel yetkililer, Valencia'da etkili olan şiddetli yağış ve selde hayatını kaybedenlerin sayısının 219'a yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 211'inin Valencia'da olduğunu açıklayan yetkililer, günlerdir haber alınamayan 93 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kayıp sayısının daha fazla olabileceği ihtimali üzerinde duran yetkililer, bugüne kadar 36 bin 605 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına 8 bin asker ile 9 bin 200 polis katılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Sel Felaketi: 219 Ölü - Son Dakika

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