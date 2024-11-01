İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 205'e Çıktı - Son Dakika
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İspanya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 205'e Çıktı

Valensiya'daki sellerde ölü sayısı 205'e yükseldi, 500 asker arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

01.11.2024 18:29
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(ANKARA) – İspanya'da bu hafta meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 205'e yükselirken, Valensiya bölgesinde yaşayanlar daha fazla yağmura karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere 500 asker daha görevlendirildi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümetine bağlı olarak çalışan Operasyonel Kontrol Merkezi, Valensiya'da sel felaketi sonucu 202 kişinin öldüğünü belirtirken; Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha'da ise üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü, Valensiya dahil olmak üzere dört bölgenin yağmur ve fırtına riski nedeniyle sarı alarmda kaldığını söyledi.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, bölgeye 500 asker daha gönderildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde daha fazla askerin gönderilebileceğini söyledi. Robles arama kurtarma çalışmalarına destek veren İspanyol askerlerinin görev tanımlarına ilişkin, "Görevleri arasında bodrumlarda ya da alt katlarda bulunan insanların çıkarılmasına yardımcı olmak ve gıda ve suyun belirli nüfuslara ulaşabilmesi için yollardaki suyun pompalanmasına yardımcı olmak var" dedi. İspanya'nın acil müdahale biriminde görev yapan binden fazla asker de daha önce yerel acil servislerin çabalarına destek vermek amacıyla Valensiya'da görevlendirilmişti.

İspanyalı yetkililer, selden etkilenen birçok bölgede durumun hala kritik olduğunu belirtiyor. İspanya'da sel sonucu binlerce kişinin su veya gıdaya erişemediği, fırtınadan en çok etkilenen bölgelerin bir kısmına hala ulaşılamadığı aktarılıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın sel felaketinin yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tekrar ediyorum, ne kadar sürerse sürsün, her türlü yardıma ihtiyaç var" dedi.

Kaynak: ANKA

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