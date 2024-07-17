İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Alarmı - Son Dakika
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İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Alarmı

İspanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde alarm verildi. Ulusal Meteoroloji Enstitüsü tarafından yapılan uyarıda, Endülüs bölgesinde bulunan Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle 'turuncu alarm' verildiği belirtildi. Sevilla kentinde ise 38 ile 39 derece arasında değişecek sıcaklıklar nedeniyle 'sarı alarm' verildiği bildirildi. Castilla La Mancha bölgesinde ise sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında seyretmesinin beklendiği ve 'sarı alarmın' devam ettiği aktarıldı. Bölge ve kentlerde yaşayanlar sıcaklara dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

17.07.2024 14:43
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İspanya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde alarm verildi.

İspanyol EFE haber ajansının haberine göre, Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden (AEMET) ülkede etkili aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı.

Ülkedeki bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Endülüs bölgesinde bulunan Cordoba ve Jaen şehirlerinde sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Sevilla kentinde 38 ile 39 derece arasında değişecek sıcaklıklar nedeniyle de "sarı alarm" verildiği bildirildi.

Ülkenin iç kesiminde yer alan Castilla La Mancha bölgesinde ise sıcaklıkların 36 ile 38 derece arasında seyretmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, bölgede aşırı sıcaklıklar için verilen "sarı alarmın" devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bahsi geçen bölge ve kentlerde yaşayanlar sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Alarmı - Son Dakika

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