İspanya'dan Sanatçılara Destek
İspanya'dan Sanatçılara Destek

19.05.2026 19:43
Kültür Bakanı Urtasun, Filistin’e destek veren sanatçılara yönelik sansürü reddetti.

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımına karşı Filistin'e verdiği destekten dolayı çalıştığı sektörde "sansür ve saldırılara" uğradığı iddia edilen aktör Javier Bardem ve diğer sanatçıların arkasında olduklarını açıkladı.

Bakan Urtasun, Bakanlar Kurulunun yaptığı haftalık olağan toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İspanyol Bakan, özellikle Javier Bardem'in, Gazze'deki soykırımı kamuoyu önünde kınayan Susan Sarandon ve Mark Ruffalo gibi diğer isimlerin de yer aldığı bir "Hollywood kara listesine" dahil edildiği iddialarına değindi.

"Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor." diyen Urtasun, vatandaş olarak özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.

Javier Bardem, 17 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde, yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in Altın Palmiye'ye aday olan "Sevgili" adlı filminin tanıtımında yaptığı konuşmada, "sözde kara listeler oluşturanların asıl ifşa edilecek olanlar olduğunu" ifade etmişti.

Katalan oyuncu Sergi Lopez de Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan, Vincent Bollore'nin sahibi olduğu Canal Plus'ın "kültürel ve ideolojik" olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor.

Söz konusu mektuba, Fransız aktristler Juliette Binoche, Blanche Gardin ve Adele Haenel'in yanı sıra oyuncu ve yönetmen Jean-Pascal Zadi de imza atmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 20:38:44. #7.13#
