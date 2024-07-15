İspanya, EURO 2024\'te şampiyon oldu

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(ANKARA) - EURO 2024'te şampiyon İspanya oldu. Böylece İspanya 4. kez Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya ve İngiltere saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde kazanan taraf İspanya oldu.

İspanya'nın gollerini 47. dakikada Nico Williams ve 86. dakika'da Mikel Oyarzabal kaydetti. İngiltere'nin golü ise 73. dakikada Cole Palmar'dan geldi.