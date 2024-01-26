İspanya, UAD\'ın İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını önlemek için tedbir alması kararını destekliyor

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'de soykırımını önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğiyle ilgili verdiği kararı memnuniyetle karşılayıp, bu tedbirlerin alınmasında ısrarcı olduğunu vurguladı.

UAD'ın İsrail'in Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasını hükmeden kararından sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Barışı, savaşın sona ermesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, insani yardıma erişimi ve İsrail'in yanında Filistin devletinin kurulmasını savunmaya devam edeceğiz. Böylece her iki ulus da barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayabilir." dedi.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "ateşkes" ve "iki devletli çözüm" çağrıları yinelenerek, "Barıştan ve uluslararası hukuktan yanayız. UAD'yi destekliyoruz ve şiddet sarmalını durdurmak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hükümetin küçük ortağı Sumar partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı Yolanda Diaz da "UAD, tüm dünyada aylardır sokaklarda yükselen seslerin doğruluğunu tanıdı. Filistin halkına yönelik barbarlığa derhal son verilmesi zorunludur." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, İspanya'da İsrail'e karşı en sert eleştirileri yapan, hükümete dışarıdan destek veren Podemos partisinin lideri Ione Belarra da X hesabından "Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de soykırım yapıldığına dair izleri görüyor ve bundan İsrail'i sorumlu tutuyor. Artık özürler bitti. Bugün, bu suç ortaklığını bırakmanın ve Güney Afrika'nın açtığı davaya destek vermenin ve İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmenin zamanı geldi. Soykırımı durduralım." değerlendirmesini yaptı.

Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında, "İsrail Devleti, Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı" talebiyle ilgili kararını açıklayan UAD, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetmişti.