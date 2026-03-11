İspanya, İsrail Büyükelçisini Görevden Aldı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, İspanya'nın İsrail Büyükelçisi Ana Maria Salomon Perez'i görevden alarak, bu ülkedeki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares tarafından yapılan Salomon Perez'in görevden alınma önerisi, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanırken, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temmuz 2021'den bu yana İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi olan Salomon Perez, hükümetin Filistin'i tanıma ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında 9 Eylül 2025'te istişare için Madrid'e çağrılmış ve o tarihten beri İsrail'e dönmemişti.

Büyükelçi Salomon Perez'in görevden alınmasıyla İspanya'nın İsrail'deki en üst diplomatik temsilcisi maslahatgüzar seviyesine düşürülmüş oldu.

Bu arada, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıdığı tarih olan Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in Madrid'de bir büyükelçisi bulunmuyor.

İsrail'in İspanya'daki en üst diplomatik temsilcisi olarak maslahatgüzar Dana Erlich görev yapıyor.