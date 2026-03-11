İspanya, İsrail Büyükelçisini Görevden Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, İsrail Büyükelçisini Görevden Aldı

11.03.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, büyükelçisi Ana Maria Salomon Perez'i görevden alarak diplomatik temsilini düşürdü.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle uluslararası gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, İspanya'nın İsrail Büyükelçisi Ana Maria Salomon Perez'i görevden alarak, bu ülkedeki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü.

İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares tarafından yapılan Salomon Perez'in görevden alınma önerisi, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülüp karara bağlanırken, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Temmuz 2021'den bu yana İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi olan Salomon Perez, hükümetin Filistin'i tanıma ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında 9 Eylül 2025'te istişare için Madrid'e çağrılmış ve o tarihten beri İsrail'e dönmemişti.

Büyükelçi Salomon Perez'in görevden alınmasıyla İspanya'nın İsrail'deki en üst diplomatik temsilcisi maslahatgüzar seviyesine düşürülmüş oldu.

Bu arada, İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıdığı tarih olan Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'in Madrid'de bir büyükelçisi bulunmuyor.

İsrail'in İspanya'daki en üst diplomatik temsilcisi olarak maslahatgüzar Dana Erlich görev yapıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, İspanya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, İsrail Büyükelçisini Görevden Aldı - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:17:54. #7.12#
SON DAKİKA: İspanya, İsrail Büyükelçisini Görevden Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.