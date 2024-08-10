İspanya, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı - Son Dakika
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İspanya, İsrail'in Gazze'deki saldırısını kınadı

İspanya, İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği saldırıyı kınayarak, uluslararası adaletin ve sivil halkın korunmasını talep etti.

10.08.2024 23:14
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İspanya, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) geçici tedbir kararlarına bir kez daha tam olarak uyulmasını ve sivil halkın korunmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İspanya'nın, İsrail ordusunun en son bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, "Bu insani felaketi sona erdirmek için acil bir ateşkesin zorunlu olduğunu tekrar vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde, yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Bu arada, İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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