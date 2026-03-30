İspanya, Leopoldo Lopez'e Vatandaşlık Verecek
İspanya, Leopoldo Lopez'e Vatandaşlık Verecek

30.03.2026 13:38
İspanya, sürgündeki Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo Lopez'e hızlandırılmış vatandaşlık verecek.

İspanya hükümeti, yarın yapılacak haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Madrid'de sürgünde bulunan Venezuelalı muhalefet lideri Leopoldo Lopez'e hızlandırılmış bir süreçle İspanyol vatandaşlığı verme kararı alacak.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, hükümetin, özel durumlar için ayrılmış istisnai bir prosedür olan vatandaşlık verilmesi için Kraliyet kararnamesini çıkararak, Venezuelalı muhalif lider Leopoldo Lopez'e İspanyol vatandaşlığı vereceği duyuruldu.

Haberi doğrulayan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de bir radyoya yaptığı açıklamada, "Bu yol, Leopoldo Lopez'in çok özel durumu nedeniyle ibraz edemediği bazı belgeler olduğu için kullanıldı ve bu nedenle İspanyol Medeni Kanunu'nda yer alan bu maddeyi kullanmaya karar verdik." dedi.

Hükümetin, Lopez ve diğer Venezuelalı muhalif figürlere "koruma sağladığını" vurgulayan Albares, Venezuelalılar için elinden gelen her şeyi yapan tek hükümet olduklarını iddia etti.

Venezuela'nın Chacao kentinde 2000-2008 yıllarında belediye başkanı olan Lopez, 2014'te Caracas'ta tutuklanmış ve o yılki hükümet karşıtı protestolar sırasında şiddet olaylarına öncülük etmekle suçlanarak 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yaklaşık üç yıl askeri hapishanede kalan, daha sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı girişimlerini sürdüren Lopez, başarısız askeri kalkışmanın ardından 30 Nisan 2019'da Caracas'taki İspanyol büyükelçisinin konutuna sığınmış ve 2020'de gizlice Madrid'e getirilmişti.

Pasaportu bulunmayan ve ülkesinde vatandaşlığı tanınmayan 54 yaşındaki Lopez, 2025'te İspanyol vatandaşlığı için başvurmuştu.

Kaynak: AA

Madrid, Güncel, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
