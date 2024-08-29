İspanya, Moritanya ve Gambiya ile insan kaçakçılığıyla mücadele için anlaşmalar imzaladı - Son Dakika
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İspanya, Moritanya ve Gambiya ile insan kaçakçılığıyla mücadele için anlaşmalar imzaladı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmen sorununa çözüm bulmak için Moritanya ve Gambiya ile anlaşmalar imzaladı. İki ülke arasında güvenlik ve yasal göç fırsatları konusunda işbirliği sağlanacak.

29.08.2024 03:46
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İspanya'nın, Moritanya ve Gambiya ile insan kaçakçılığıyla mücadele ve yasadışı göçü engellemek için anlaşmalar imzaladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in düzensiz göçmen sorununa karşı çözüm bulmak için başladığı ziyareti kapsamında Moritanya'nın ardından Gambiya'nın başkenti Banjul'a geldi.

Sanchez, salı günü Moritanya ve çarşamba günü Gambiya ile "döngüsel göç" konusunda ikili anlaşmalar imzaladı.

Başbakan Sanchez, Gambiya ziyaretinde, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya geldi.

Sanchez, görüşmede iki ülkenin güvenlik ve yasal, geçici göç fırsatları konusunda birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını belirterek, "Ülkem İspanya, Afrika ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak istiyor." dedi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ise İspanya'ya düzensiz göçle mücadelede yardımları için teşekkür ederek, harika bir işbirliği sağladıklarını ifade etti.

İspanya'ya 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı

İspanya'da başta Kanarya Adaları ile Balear Adaları başta olmak üzere ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısında bu yılın ilk 8 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 70'e yakın artış kaydedildi.

Resmi verilere göre 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, Moritanya ve Gambiya ile insan kaçakçılığıyla mücadele için anlaşmalar imzaladı - Son Dakika

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