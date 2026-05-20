İspanya, NATO Tatbikatı için 1600 Asker Gönderiyor

20.05.2026 16:29
İspanya, Slovakya'daki NATO tatbikatına 1600 asker ve 300'den fazla araç gönderecek.

İspanya, Slovakya'daki NATO Çok Uluslu Tugayına bağlı olarak gelecek haftalarda yapılacak bir tatbikat için bu ülkeye 1600 asker ve 300'den fazla askeri aracını gönderecek.

İspanya, Slovakya, Çekya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Türkiye'nin dahil olduğu NATO'nun "Strong Lineage 26" tatbikatı ile ilgili Madrid'de basın toplantısı düzenlendi.

İspanya askeri birliğinin operasyon komutanlarından Yarbay Juan Villarta, İspanya'nın, Slovakya'daki NATO Çok Uluslu Tugayının bir tatbikatına ilk kez liderlik edeceğini söyledi.

"Strong Lineage 26" adlı aktivasyon ve konuşlandırma tatbikatının amacının Çok Uluslu Tugayın muharebe hazırlığını göstermek olduğunu vurgulayan Yarbay Villarta, bu yıl ilk kez tam kadro yapılacak tatbikatın "çok karmaşık bir lojistik zorluk" teşkil ettiğini belirtti.

NATO üyesi 7 ülkeden toplam 2 bin 900 askerin katılmasının öngörüldüğü tatbikata, İspanya'nın 1600 asker ve 300'den fazla askeri araç göndereceği bilgisi paylaşıldı.

Lest (Slovakya) ve Croft (Macaristan) eğitim alanlarında 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılacak tatbikatta 7 ülkenin yeteneklerini test edeceği, ayrıca bu tatbikat sayesinde Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığının (SACEUR), tugayın muharebeye hazır olduğunu görebileceği belirtildi.

Slovakya'daki Çok Uluslu Tugay, NATO'nun doğu kanadındaki savunma kalkanının bir parçası olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA

