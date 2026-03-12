İspanya, Trump'ın Tehditlerine Cevap Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, Trump'ın Tehditlerine Cevap Verdi

12.03.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, ABD'nin ticaret kesme tehdidine korkmadıklarını açıkladı ve Avrupa Birliği'ne vurgu yaptı.

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya ile ticareti kesme tehditlerini yinelemesinin ardından, bundan "hiçbir şekilde korkmadığını" açıkladı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'ın birçok ülke ve bazı başkanlar hakkında yorumlar yaptığını hatırlatarak, "Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz." dedi.

Albares, İspanya'ya yönelik tek taraflı bir eylemin olmayacağını savunarak, Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası olduğunu ve Brüksel'in bunu uygulama yetkisine sahip olduğu kaydetti.

Diğer yandan İspanya hükümetinin "Savaşa hayır" söyleminin "birçok ülke ve milyonlarca kişi tarafından savunulduğunu" dile getiren Albares, "İran'a yönelik saldırıları güçlendirecek ve kaosa yol açacak hiçbir müdahale ve tavır sergilemediklerini" ifade etti.

Albares, İsrail'deki diplomatik temsilcilik seviyesini büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürmeleriyle ilgili sorulara da cevap verdi.

Diplomatik temsil seviyesini düşürmek için dün görevden alınan İspanyol büyükelçinin 6 aydan uzun bir süre önce istişareler için merkeze çağırıldığını hatırlatan Albares, "O tarihten bu yana hakaret ve iftiralara rağmen Netanyahu hükümetiyle mümkün olan en iyi ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak karşılık verilmediği için İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin temsilini, İsrail'in Madrid'deki temsilciliğiyle tam olarak aynı seviyeye indirmeye karar verdiğini" açıkladı.

İspanya'yı 3 Mart'ta "tüm ticari ilişkileri kesmekle" tehdit eden ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, "İspanya işbirliği yapmıyor." diyerek, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını artırmamasını da eleştirmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, Trump'ın Tehditlerine Cevap Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İlk görüşme yapıldı Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe’ye getiriyor İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor
’’Yapamaz’’ diyenleri pişman ediyor Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi ''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi
Ramazan’da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki Ramazan'da Mescid-i Aksa kısıtlamasına 8 ülkeden ortak tepki
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada

19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Bozüyük’te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı
Bozüyük'te Kavga: 1 Polis Bıçaklandı, 2 Kardeş Yaralandı
18:01
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 19:17:59. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya, Trump'ın Tehditlerine Cevap Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.