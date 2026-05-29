İspanya Alicante İtfaiyesi'nden Mersin İtfaiyesi'ne Ziyaret

(MERSİN) - İspanya'nın Alicante kentinden, Alicante İtfaiye Şefi Jose Ignacio Delano Solana başkanlığındaki heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen ziyarette, Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde hazırlanan kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ziyarette konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, AKOM'un kuruluş amacı ve çalışma sistemi hakkında heyete detaylı bilgiler verdi. AKOM'un hayata geçirilmesiyle birlikte Mersin İtfaiyesi'nin tüm operasyonel süreçlerinin anlık olarak takip edilebildiğini ifade eden Akşahin, ekiplerin vaka ihbarını aldığı andan olay yerine ulaşmaları ve müdahalenin tamamlanmasına kadar geçen tüm sürecin merkezden koordineli şekilde yönetildiğini belirtti.

Akşahin, AKOM bünyesinde görev yapan teknik personelin kendi imkanları ve bilgi birikimleriyle geliştirdiği yazılım sayesinde itfaiyenin tüm operasyonel verilerinin kayıt altına alındığını ve hızlı raporlama sistemleriyle değerlendirildiğini kaydetti. Ekiplerin üniformalarında bulunan body cam sistemleri ile araçlarda yer alan kamera altyapısının da uzaktan gözlem ve koordinasyon imkanı sunduğunu vurgulayan Akşahin, bu teknolojik altyapının olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kurulan sistem sayesinde Mersin İtfaiyesi'nin ortalama reaksiyon süresinin yaklaşık 5 dakikaya kadar düştüğünü belirten Akşahin, bu başarının Mersin İtfaiyesi'ni Türkiye'nin en hızlı reaksiyon gösteren itfaiye teşkilatlarından biri haline getirdiğini söyledi. Geliştirilen yazılımın daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Akşahin, sistemin tamamen kurumun öz kaynakları ve personelin bilgi, yetenek ve emeğiyle oluşturulduğuna dikkat çekti.

Mersin İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan ATA Eğitim Merkezi hakkında da bilgi veren Akşahin, merkezin yalnızca kurum personelinin akademik itfaiyecilik alanında yetişmesine katkı sunmadığını, aynı zamanda yangın ve afet bilinci konusunda toplumsal farkındalık oluşturan eğitimler verdiğini ifade etti. ATA Eğitim Merkezi'nin, Türkiye'nin birçok ilinden gelen eğitim taleplerine cevap veren bölgesel bir itfaiye eğitim merkezi niteliği taşıdığını vurgulayan Akşahin, ihtiyaç duyulması halinde Alicante İtfaiyesi'ne de her türlü eğitim ve teknik desteği sunmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Akşahin, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayan bu buluşmanın iki kurum arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

Alicante İtfaiye Şefi Jose Ignacio Delano Solana ise kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne teşekkür etti. Mersin İtfaiyesi hakkında ziyaret öncesinde çok olumlu değerlendirmeler duyduğunu belirten Solana, yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminin kendisini son derece etkilediğini söyledi. Solana, Mersin İtfaiyesi'nin teknolojik altyapısı, koordinasyon kabiliyeti ve eğitim vizyonuyla örnek bir teşkilat olduğunu belirterek, duyduğu hayranlığın ziyaretin ardından daha da arttığını ifade etti.