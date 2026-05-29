İspanya Alicante İtfaiyesi'nden Mersin İtfaiyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Alicante İtfaiyesi'nden Mersin İtfaiyesi'ne Ziyaret

29.05.2026 09:30  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Alicante kentinden gelen itfaiye heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni ziyaret ederek AKOM ve teknolojik altyapı hakkında bilgi aldı.

(MERSİN) - İspanya'nın Alicante kentinden, Alicante İtfaiye Şefi Jose Ignacio Delano Solana başkanlığındaki heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen ziyarette, Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin İspanyolca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç farklı dilde hazırlanan kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ziyarette konuşan İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, AKOM'un kuruluş amacı ve çalışma sistemi hakkında heyete detaylı bilgiler verdi. AKOM'un hayata geçirilmesiyle birlikte Mersin İtfaiyesi'nin tüm operasyonel süreçlerinin anlık olarak takip edilebildiğini ifade eden Akşahin, ekiplerin vaka ihbarını aldığı andan olay yerine ulaşmaları ve müdahalenin tamamlanmasına kadar geçen tüm sürecin merkezden koordineli şekilde yönetildiğini belirtti.

Akşahin, AKOM bünyesinde görev yapan teknik personelin kendi imkanları ve bilgi birikimleriyle geliştirdiği yazılım sayesinde itfaiyenin tüm operasyonel verilerinin kayıt altına alındığını ve hızlı raporlama sistemleriyle değerlendirildiğini kaydetti. Ekiplerin üniformalarında bulunan body cam sistemleri ile araçlarda yer alan kamera altyapısının da uzaktan gözlem ve koordinasyon imkanı sunduğunu vurgulayan Akşahin, bu teknolojik altyapının olaylara daha etkin ve hızlı müdahale edilmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Kurulan sistem sayesinde Mersin İtfaiyesi'nin ortalama reaksiyon süresinin yaklaşık 5 dakikaya kadar düştüğünü belirten Akşahin, bu başarının Mersin İtfaiyesi'ni Türkiye'nin en hızlı reaksiyon gösteren itfaiye teşkilatlarından biri haline getirdiğini söyledi. Geliştirilen yazılımın daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Akşahin, sistemin tamamen kurumun öz kaynakları ve personelin bilgi, yetenek ve emeğiyle oluşturulduğuna dikkat çekti.

Mersin İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan ATA Eğitim Merkezi hakkında da bilgi veren Akşahin, merkezin yalnızca kurum personelinin akademik itfaiyecilik alanında yetişmesine katkı sunmadığını, aynı zamanda yangın ve afet bilinci konusunda toplumsal farkındalık oluşturan eğitimler verdiğini ifade etti. ATA Eğitim Merkezi'nin, Türkiye'nin birçok ilinden gelen eğitim taleplerine cevap veren bölgesel bir itfaiye eğitim merkezi niteliği taşıdığını vurgulayan Akşahin, ihtiyaç duyulması halinde Alicante İtfaiyesi'ne de her türlü eğitim ve teknik desteği sunmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Akşahin, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayan bu buluşmanın iki kurum arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

Alicante İtfaiye Şefi Jose Ignacio Delano Solana ise kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne teşekkür etti. Mersin İtfaiyesi hakkında ziyaret öncesinde çok olumlu değerlendirmeler duyduğunu belirten Solana, yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminin kendisini son derece etkilediğini söyledi. Solana, Mersin İtfaiyesi'nin teknolojik altyapısı, koordinasyon kabiliyeti ve eğitim vizyonuyla örnek bir teşkilat olduğunu belirterek, duyduğu hayranlığın ziyaretin ardından daha da arttığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, İtfaiye, İspanya, Güncel, Mersin, Yaşam, Dünya, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Alicante İtfaiyesi'nden Mersin İtfaiyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:08
Sergen Yalçın’a şok Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Sergen Yalçın'a şok! Dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
10:46
Bu nasıl kurban kesmek Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi’yi etiketledi
Bu nasıl kurban kesmek? Videoyu izleyenler Bakan Çiftçi'yi etiketledi
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:13:43. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya Alicante İtfaiyesi'nden Mersin İtfaiyesi'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.