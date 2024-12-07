Isparta\'da 3. Katta Yangın Çıktı

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ISPARTA'da binanın 3'üncü katındaki evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2712 sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın 3 katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis sağlık ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Polis evde inceleme yaptı.

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,