Isparta'da eşine kızarak evini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Eşiyle tartışan M.D, Bağlar Mahallesi 2712 Sokak'taki 4 katlı binanın üçüncü katındaki evini ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Evi yaktığını itiraf eden M.D, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Evini Yakan Kişi Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?