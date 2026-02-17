Isparta'da Ramazan Davulcuları Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Ramazan Davulcuları Belirlendi

Isparta\'da Ramazan Davulcuları Belirlendi
17.02.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 45 mahallede görev yapacak 70 davulcu, seçmelerle belirlendi ve yaka kartları verildi.

Isparta'da ramazan ayı öncesinde mahallelerde görev yapacak davulcular belirlendi.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan seçmelerin ardından 45 mahallede yaklaşık 70 davulcu sahur vakitlerinde görev alacak.

Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelerde adaylar ritim, ses ve mani performanslarına göre değerlendirildi. Komisyon tarafından yapılan mülakatlar sonucunda başarılı olan davulculara yaka kartları teslim edildi.

Zabıta Komiseri Abdullah Başyiğit, gazetecilere, belediye bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından seçimlerin tamamlandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında görev yapacak davulcuları belirlediklerini kaydeden Başyiğit, "45 mahallede görev alacak davulcularımıza yaka kartlarını teslim ettik. Vatandaşlarımızın yaka kartı bulunmayan kişilere itibar etmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Ramazan davulcusu Neşat Kaya ise geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu, sahur vakitlerinde vatandaşları uyandırmak için görev yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Isparta Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Belediye, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Ramazan Davulcuları Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
19:18
Juventus’un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:40:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Isparta'da Ramazan Davulcuları Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.