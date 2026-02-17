Isparta\'da Ramazan Davulcuları Belirlendi

Isparta'da ramazan ayı öncesinde mahallelerde görev yapacak davulcular belirlendi.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan seçmelerin ardından 45 mahallede yaklaşık 70 davulcu sahur vakitlerinde görev alacak.

Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelerde adaylar ritim, ses ve mani performanslarına göre değerlendirildi. Komisyon tarafından yapılan mülakatlar sonucunda başarılı olan davulculara yaka kartları teslim edildi.

Zabıta Komiseri Abdullah Başyiğit, gazetecilere, belediye bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından seçimlerin tamamlandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında görev yapacak davulcuları belirlediklerini kaydeden Başyiğit, "45 mahallede görev alacak davulcularımıza yaka kartlarını teslim ettik. Vatandaşlarımızın yaka kartı bulunmayan kişilere itibar etmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Ramazan davulcusu Neşat Kaya ise geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu, sahur vakitlerinde vatandaşları uyandırmak için görev yapacaklarını ifade etti.