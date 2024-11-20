Isparta'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Isparta'da belediye personeline ait yelekler giyerek, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler İsmail Avcı, Halis Tümen, Yaşar Güzel, Hacı Duran Cırdı ve Şükrü Canıtez'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadede; kaçak kazıyı kabul etmedikleri, inşaat işi için bölgede çalışma yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.