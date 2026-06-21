Isparta'da Tur Midibüsü Devrildi: 5 Ölü - Son Dakika
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Isparta'da Tur Midibüsü Devrildi: 5 Ölü

Isparta\'da Tur Midibüsü Devrildi: 5 Ölü
21.06.2026 14:06
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesi yakınlarında tur midibüsünün şarampole devrilip 5 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı kazada 2 kadının cenazesi, Konya'ya getirildi. Kazada ölenlerden Keziban Baysal (60), öğle vakti toprağa verildi.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Isparta- Konya kara yolunun Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Barla köyüne geziye gelenlerin bulunduğu Halit Emre Cengiz (25) idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde yapılan incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 26 yaralıdan biri de bugün hayatını kaybetti. Böylece kaza ölü sayısı 5'e yükseldi.

OTOPSİ SONRASI TESLİM EDİLECEK

Kazada hayatını kaybedenlerden Keziban Baysal ve Meryem Dinç'in (60) cenazeleri, Konya'ya getirildi. Keziban Baysal'ın cenazesi öğle namazından sonra Yazır Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Yazır Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Baysal'ın akrabaları ve yakınları katıldı. Meryem Dinç'in cenazesi ise ikindi namazının ardından Araplar Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor. Diğer hayatını kaybeden Öznur Altuntaş (37), Gülperi Ertürk (77) ve Rahime Şahin'in (54) otopsilerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilecek.

Kaynak: DHA

Gelendost, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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