Isparta'da Yazılı Kanyon'da mahsur 2 Polonya vatandaşı bu gece kurtarılacak

Isparta'da Yazılı Kanyon'da mahsur 2 Polonya vatandaşı bu gece kurtarılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Dronla yeri belirlenen ve sağlık durumları iyi olan kişilere ulaşmak için ekipler bölgeye gönderildi, bu gece kurtarılmaları planlanıyor.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da 2 Polonya vatandaşı mahsur kaldı.
Yazılı Kanyon'a giren iki Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Dronla yapılan çalışma sonucunda yeri belirlenen kişilere ulaşmak için ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine, kaybolan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını kaydetti.
Kaynak: AA
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