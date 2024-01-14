Isparta\'da Yeni Evlenen Çiftin Evinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı

Isparta'da, yeni evlenen çiftin evinden para, döviz ve ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir sitenin birinci katındaki daireden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde inceleme yapan ekipler, yeni evli olduğu belirtilen çiftin 50 bin lira tutarındaki para, döviz ve ziynet eşyalarının, dairenin penceresi tornavidayla açılıp içeri girilerek çalındığını tespit etti.

Çevredeki 116 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı M.D'nin yaptığını belirledi.

Kamera kayıtlarını takip ederek adrese ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.