 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da Yeni Evlenen Çiftin Evinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da Yeni Evlenen Çiftin Evinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı

Isparta'da, Turan Mahallesi'nde bir sitenin birinci katındaki daireden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada, yeni evli çiftin 50 bin lira tutarındaki para, döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren M.D. isimli zanlı, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Isparta\'da Yeni Evlenen Çiftin Evinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı
14.01.2024 - 18:13,
Abone Ol

Isparta'da, yeni evlenen çiftin evinden para, döviz ve ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Turan Mahallesi'nde bir sitenin birinci katındaki daireden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde inceleme yapan ekipler, yeni evli olduğu belirtilen çiftin 50 bin lira tutarındaki para, döviz ve ziynet eşyalarının, dairenin penceresi tornavidayla açılıp içeri girilerek çalındığını tespit etti.

Çevredeki 116 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı M.D'nin yaptığını belirledi.

Kamera kayıtlarını takip ederek adrese ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Yeni Evlenen Çiftin Evinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti

Son Dakika
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Maç tempolu başladı
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 19:25:15. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Yeni Evlenen Çiftin Evinde Hırsızlık: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement