Isparta'daki Siyasi Parti Başkanı Gözaltında

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, Isparta'da bir siyasi partinin merkez ilçe başkanının gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Next Sosyal'den yapılan paylaşımda, Isparta'da bir siyasi partinin merkez ilçe başkanı olan F.B'nin sosyal medya hesabından Afyonkarahisar'da gözaltına alındığı şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şahsın kendi isteğiyle Müdürlüğümüze başvurusu üzerine yapılan sorgulamasında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs, Sandıklı ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü olarak doğru ve güvenilir bilgiyi vatandaşlarımız ile paylaşmaya, kamuoyunu yanıltıcı her türlü bilgiye karşı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyunda manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar edilmemesi yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Dezenformasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."