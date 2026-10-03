Isparta Eğirdir\'de göl kıyısında bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Göl kenarındaki erkek cesedini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği henüz belirlenemeyen cansız beden otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.