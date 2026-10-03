Isparta Eğirdir\'de göl kıyısında bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildi

Isparta Eğirdir'de göl kıyısında bulunan erkek cesedi otopsi için morga gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında saat 15.00 sıralarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen cansız beden, incelemelerin ardından otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kenarında erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Göl kenarındaki erkek cesedini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, kimliği henüz belirlenemeyen cansız beden otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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