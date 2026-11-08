Isparta Keçiborlu'da 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaannesi aynı saatte öldü

Isparta Keçiborlu'da 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaannesi aynı saatte öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 35 yaşındaki torun ve 87 yaşındaki babaannesi aynı saatlerde hayatını kaybetti. Kanser tedavisi gören torun Antalya'da, babaannesi ise Isparta'da yoğun bakımda vefat etti; babaannenin cenazesi Aydoğmuş köyünde toprağa verildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde aynı ismi taşıyan 35 yaşındaki torun ile 87 yaşındaki babaannesi aynı saatlerde hayatını kaybetti.
Aydoğmuş köyü nüfusuna kayıtlı Ali Tekin'in kızı Naime Tekin, yaşadığı Antalya'da bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Tekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İsmini taşıdığı babaannesi 87 yaşındaki Naime Tekin de Isparta'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde aynı saatlerde vefat etti.
Babaannenin cenazesi, öğle namazının ardından Aydoğmuş köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Torununun cenazesinin ise Antalya'da defnedileceği öğrenildi.
Aydoğmuş köyü muhtarı Recep Coşkun, torunun ve babaannenin aynı gün vefat ettiğini belirterek, duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Kaynak: AA
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