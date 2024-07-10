Isparta ve Burdur'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki 2-3 saat içerisinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

MGM'den yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün önümüzdeki 2-3 saat içinde Isparta ve Burdur'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.