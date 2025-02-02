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İspir'de başıboş köpekler tehdit oluşturuyor

İlçe belediyesi duyarsız, vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde sahipsiz köpekler vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İspir ilçesi Olukbaşı Mahallesinde okul çocuklarının ve insanların yoğun olduğu bölgede adeta sürü halinde dolaşan köpekler tehlike oluşturuyor. İnsanlara saldıran sokak köpeklerine karşı vatandaşlar yetkilerin harekete geçmesini istiyor. Bir an önce sokak köpeklerine karşı İspir Belediyesinin önlem almasını isteyen ilçe halkı, "Yarın okullar ikinci eğitim öğretim dönemine yeniden başlıyor. Belediye Başkanımız maalesef bu sorunlara karşı duyarsız. Olası bir saldırı ve can kaybında mı bu tehlike görülecek" ifadelerini kullandı.