Erzurum'un İspir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Numanpaşa Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda kazı yaptığını belirlediği 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 1 dedektör, 7 kürek, 2 kazma, 2 levye ve 2 matkap ucu ele geçirildi.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İspir'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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