İspir'de Yangın: 6 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspir'de Yangın: 6 Ev Zarar Gördü

İspir\'de Yangın: 6 Ev Zarar Gördü

Erzurum İspir'de çıkan yangında 6 ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi, yaralanan yok.

27.01.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve bazı ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Duruköy Mahallesi'ndeki Ali Akdaş'a ait evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, mahalledekilerin müdahalesine rağmen bitişiğindeki Fatih Mehmet Akdaş, Cemalettin Akdaş, Mehmet Akdaş, Süleyman Akdaş ve İbrahim Çakır'a ait 5 eve ve ahırlara da sıçradı.

İhbar üzerine mahalleye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, sağlık ve İspir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, mahalleye giderek ekipleri koordine etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Vali Mustafa Çiftçi de yangının olduğu mahallede incelemelerde bulunarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangında 6 ev ile bazı ahır ve samanlıklar zarar gördü.

Kaynak: AA

erzurum, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, İspir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspir'de Yangın: 6 Ev Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:59:22. #1.12#
SON DAKİKA: İspir'de Yangın: 6 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.