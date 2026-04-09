İsrael, Batı Şeria'da Sağlık Ekibine Saldırdı

09.04.2026 18:29
İsrailli saldırganlar, Filistinlilere ait mobil kliniği kuşatarak sağlık ekibini darp etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait mobil kliniğe saldırarak sağlık ekibini kuşattı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, derneğe ait mobil kliniğin Mesafir Yatta'daki bedevi topluluklara ulaşmak üzere yola çıktığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırganların sürücüyü darbettiği ve ardından ekipteki diğer kişileri kovalamaya başladığı aktarılan açıklamada, sağlık ekibinin halen kuşatma altında olduğu kaydedildi.

Saldırı sırasında hamile bir kadın doktorun bayıldığı belirtilirken, sağlık ekibinin güvenliğinin sağlanması ve bölge halkına tıbbi hizmet sunmaya devam edebilmesi için acil koruma talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sağlık ekibinin, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'daki saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 28 Şubat-28 Mart tarihlerinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 443 saldırı gerçekleştirildi.

Bu süreçte 10 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti, 14 yeni yasa dışı yerleşim noktası kurma girişiminde bulunuldu, ayrıca tarım arazileri ile ekili alanlar tahrip edilerek yangınlar çıkarıldı.

Kaynak: AA

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
