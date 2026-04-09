İsrael, Batı Şeria'da Sağlık Ekibine Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere ait mobil kliniğe saldırarak sağlık ekibini kuşattı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, derneğe ait mobil kliniğin Mesafir Yatta'daki bedevi topluluklara ulaşmak üzere yola çıktığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırganların sürücüyü darbettiği ve ardından ekipteki diğer kişileri kovalamaya başladığı aktarılan açıklamada, sağlık ekibinin halen kuşatma altında olduğu kaydedildi.

Saldırı sırasında hamile bir kadın doktorun bayıldığı belirtilirken, sağlık ekibinin güvenliğinin sağlanması ve bölge halkına tıbbi hizmet sunmaya devam edebilmesi için acil koruma talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu sağlık ekibinin, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'daki saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, 28 Şubat-28 Mart tarihlerinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 443 saldırı gerçekleştirildi.

Bu süreçte 10 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti, 14 yeni yasa dışı yerleşim noktası kurma girişiminde bulunuldu, ayrıca tarım arazileri ile ekili alanlar tahrip edilerek yangınlar çıkarıldı.