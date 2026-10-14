İsrail, ABD'den 12 Apache'nin acil alımına 1 milyar şekel bütçe ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, ABD'den 12 Apache'nin acil alımına 1 milyar şekel bütçe ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hükümeti, ABD'den 12 Apache taarruz helikopterinin acil alımına ilişkin 1 milyar şekel (300 milyon dolar) bütçeyi onayladı. Bütçenin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yönelik 5 yıllık yatırım planından kesileceği belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı hükümeti, ABD'den 12 Apache taarruz helikopterinin acil alımına ilişkin 1 milyar şekel değerindeki (300 milyon dolar) bütçeyi onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı hükümet bu sabah Savunma Bakanlığı'nın acil olarak 12 Apache helikopteri alımına yönelik bütçe aktarmak için oylama gerçekleştirdi.

ABD'den alınacak Apache helikopterlerine ayrılan bütçenin İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelere yönelik 5 yıllık yatırım planından kesileceği belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu yatırım planından 2027'de 169 milyon şekel, 2028'de 342 milyon şekel ve bir sonraki yıl 453 milyon şekel kesinti yapılacağı aktarıldı.

ABD ocak ayında Apache helikopterlerinin olası satışını onaylamıştı.

Son haftalarda İsrail Savunma ve Maliye Bakanlıkları arasında ciddi bütçe anlaşmazlıkları Apache taarruz helikopterlerinin alımını da olumsuz etkilemişti.

İsrail ordusu, savunma bütçesindeki ödenek yetersizliği nedeniyle ABD'li havacılık şirketi Boeing'den temin edilmesi planlanan 12 adet Apache taarruz helikopterinin satın alım sırasını kaybetmişti.

Ödemenin gerekli zaman diliminde aktarılmaması üzerine Boeing'in İsrail için ayırdığı üretim hattı sırasının iptal edildiği basına yansımıştı.

İsrail ordusunun, haziranda yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan savaş harcamaları nedeniyle acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceği itirafında bulunduğu bildirilmişti.

İsrail'in 2026 için ocakta belirlenen savunma bütçesi 112 milyar şekel (30.3 milyar dolar) olsa da martta revize edilerek 144 milyar şekele (38.9 milyar dolar) yükseltilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaSavunmaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti Ana haber yayından kalktı, Hande Sarıoğlu ekranlara veda etti
Yamal’ın sevgilisine şok Polisimiz geri adım atmadı Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
İlk uygulama o ilde başladı Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar İlk uygulama o ilde başladı! Çocuk sahibi olan çiftlere her ay 4 bin TL yatacak, işte şartlar
19:40
Fenerbahçe’den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
Fenerbahçe'den açıklama: Asensio, Aston Villa maçında yok
19:26
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
Görüntüler öğrenci yurdundan: Hepsi tek bir ağızdan bağırdı
19:25
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
Murat Boz ve Demet Özdemir yüzlerce çalışanla birlikte stüdyoda mahsur kaldı: Acil yardım ve tahliye talep ediyoruz
19:04
İstanbul’da durum ciddi Vali Gül’den “Evden çıkmayın“ çağrısı
İstanbul'da durum ciddi! Vali Gül'den "Evden çıkmayın" çağrısı
18:55
İstanbul yağmura teslim Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
İstanbul yağmura teslim! Gün boyu devam eden yağışın bilançosu ağır oldu
18:39
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 20:14:38. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, ABD'den 12 Apache'nin acil alımına 1 milyar şekel bütçe ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei